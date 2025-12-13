Én elmentem a vásárba… A karácsonyi vásárok története

Az adventi vásároknak egykor még más jelentőségük volt.

Az első igazi karácsonyi vásár különös dologról kapta a nevét.

A mai események korábban nyílnak és nagyon népszerűek.

Gondolatban a középkori Európa utcáin járunk, ahol a házak ablakai mögött gyertyák pislákolnak, a levegőben füst és frissen sült hús illata keveredik, a téren pedig színes sátrak sorakoznak egymás mellett. A vásározók hangosan kínálják portékáikat, a mézet, a textilt, a gyertyát és a fűszert. Így kezdődött minden, vagyis a karácsonyi vásárok története, több mint hétszáz esztendővel ezelőtt.

A drezdai karácsonyi vásár manapság is népszerű, történelmi jelentősége miatt sokan látogatnak el ide az adventi időszakban

Fotó: Feel good studio

A karácsonyi vásárok kialakulásának története

Hogyan alakult ki?

Az első téli vásárokról már a 13. századból is szólnak a krónikák. Bécsben például I. Albrecht engedélyezte 1296-ban, hogy a kereskedők decemberben kéthetes vásárt tartsanak. A hideg hónapokban az emberek ekkor tudták beszerezni, amire a tél során szükségük volt. A naptárban a Tamás-nap (december 21.) különösen fontos volt. Ekkor vágták le a disznókat, illetve a vásárok is ebben az időben érték el a csúcspontjukat.

Milyenek voltak az első karácsonyi vásárok?

Az első „igazi” adventi vásár a 15. században született meg. Drezdában a híres Striezelmarktot 1434-ben nyitották meg, amely egy hagyományos karácsonyi fonott kalácsról kapta a nevét. Hamarosan a téli vásározás szokása Németországban és Ausztriában is elterjedt. Itt még nem ajándékokat kerestek, hanem az ünnepi asztalhoz valót, de alig kétszáz év múlva ezek már nemcsak kereskedelmi, hanem társadalmi eseményekké is váltak. Az embereket egy forró ital, sült gesztenye és harsány nevetés melegítette az esti séta közben.

A legjobbakat ma már díjazzák is

Manapság már november második felében is nyitva találunk párat a világ és Európa legismertebb adventi vásárai közül, amelyek között a budapestieknek is kiemelt figyelem jut. A Szent István-bazilika előtti téren megrendezett esemény például már négy alkalommal nyerte el az Európa legszebb karácsonyi vásárnak járó kitüntetést.

