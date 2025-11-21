A nyílt utcán támadtak rá a Bridgerton sztárjára: könnyek között vallott a borzalmakról

Genevieve Chenneour ismét félelmetes támadás áldozata lett Londonban. Alig telt el néhány hónap a júniusi telefonlopásos eset óta, most egy idegen férfi lökte neki a falnak az utcán. A Bridgerton sztárja könnyek között vallott arról, mennyire retteg már abban a városban, ahol eddig otthon érezte magát.

Bridgerton sztárját fél éven belül másodjára támadták meg Londonban (Fotó: NurPhoto via AFP)

Bridgerton sztárját ismét megtámadták London belvárosában

A Bridgerton sztárja november 20-án, Oxford Circus közelében tartott egy meghallgatásra, amikor váratlanul egy idegen férfi lépett mellé, és szó szerint nekilökte a falnak. Genevieve Chenneour Instagram oldalán könnyek közt számolt be a történtekről. Ez már a második támadás, amelyet 2025-ben Londonban kellett átélnie. A színésznő szerint a jelenet 'pár szívdobbanás alatt történt', és azonnal beugrottak neki a korábbi támadás emlékei. A Bridgerton sztárja őszintén bevallotta, hogy fél egyedül járni a városban, mert a júniusi eset óta folyamatos szorongással küzd. Most pedig úgy érzi, a félelmei beigazolódtak.

Nem ez volt az első eset

A második támadás azért is megrázóbb, mert Genevieve Chenneour-nak idén júniusban már egyszer szembe kellett néznie egy brutális lopási kísérlettel. A Kensington-ban található Joe & The Juice kávézóban egy 18 éves férfi kapta fel a telefonját az asztalról. A Bridgerton sztárja akkor azonnal reagált, megragadta a támadót, a dulakodásban pedig egy ismerős is segítségére sietett. És bár sikerült visszaszereznie a készüléket, a támadó társa többször megfenyegette, hogy 'meg fogják szúrni', ami csak fokozta a pánikot.

Genevieve Chenneour később elmondta, hogy az amatőr bokszolói múltja ösztönös reflexeket váltott ki belőle. Ütött, rúgott, védekezett, és mindent megtett, hogy biztonságba kerüljön. A dulakodás végére azonban agyrázkódást szenvedett, ami miatt hetekig szédült és hányinger gyötörte.

Genevieve Chenneour az első támadás óta szorongással küzd (Fotó: Anadolu via AFP)

A Bridgerton sztárja hazaköltözött édesanyjához

A legrosszabb azonban mégis a trauma volt. A színésznő hónapok óta küzd az utcai szorongással, és bevallása szerint agorafóbiás tünetei is kialakultak. Úgy érezte, sikerül lassan feldolgozni az élményt, egészen mostanáig. A novemberi támadás feltépte az összes régi sebet. A Bridgerton sztárja már az első támadás után elköltözött Londonból, és visszaköltözött édesanyjához, mert nem érezte magát biztonságban a városban. Most pedig, a második incidens miatt még inkább úgy érzi, nem tud visszatérni a régi életéhez.