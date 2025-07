Ozzy Osbourne elképesztő vagyont hagyott a családjára!

Ozzy Osbourne,nemcsak a meghatározó Black Sabbath zenekar énekeseként uralta a metál világot, hanem üzletemberként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, mivel a neve gondosan felépített márkanévvé vált, ami egyenesen berobbantotta őt az üzleti világba és hatalmasakat kaszált.

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath énekese 76 évesen korában, 2025. július 22-én huny el családja körében/ Fotó: Debra L. Rothenberg

Ozzy Osbourne jelentős vagyontömeget hagyott családjára!

A metál énekes felesége, Sharon Osbourne mindenben támogatta férjét, akivel 1982-ben házasodott össze. Sharon a házatársi teendők mellett, üzlettársként is aktívan tevékenykedett. A házaspár már a 2000-es évek elejétől tudatosan építette fel a „The Osbournes” című valóságshow révén a család imázsát, mint egyfajta márkát. Ezzel párhuzamosan más kezdeményezések is folyamatos bevételt biztosítottak számukra, például az Ozzfest nevű fesztiválsorozat, valamint a zenekar hivatalos termékeinek árusítása.

Ozzy Osbourne saját nevét és arculatát jogilag is levédette, így ezek kereskedelmi felhasználása kizárólag a család kezében marad.

A vagyon sorsát már jóval Ozzy halála előtt rendezték, mivel ő és felesége, Sharon Osbourne hosszú éveken át dolgoztak egy világos, jól átlátható öröklési terven, amelynek célja a későbbi viták megelőzése és az énekes akaratának maradéktalan érvényesítése. A hagyatékot Sharon, valamint hat gyermekük – Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis és Elliot – között osztják szét, bár az egyes részesedések pontos arányait nem hozták nyilvánosságra.

Külön figyelmet fordítottak arra is, hogy Ozzy képmását és hangját ne lehessen jogtalanul felhasználni. A digitális örökséget, különösen a mesterséges intelligencia terjedésének fényében, szerzői jogi eszközökkel védték le. Meghatározták, milyen feltételekkel és módon lehet Ozzy hangját vagy megjelenését felhasználni például filmekben, reklámokban vagy MI által generált zenékben.

A szakértők becslése szerint az énekes halálát követően közel 220 millió dollárra becsülik a teljes hagyatékot.

Az énekes öröksége kiemelkedővé vált, nemcsak jogi és vagyoni szempontból, hanem zenei és kulturális szinten is - olvasható a Maszol oldalán.