Ana de Armas új pasival vigasztalódik Tom Cruise után

Ana de Armas ismét a reflektorfénybe került. Alig néhány héttel azután, hogy szakított Tom Cruise-zal, a gyönyörű kubai származású színésznőt Los Angeles utcáin kapták lencsevégre egy titokzatos férfi társaságában. A 37 éves színésznő ezúttal egy sármos befektetővel, Marcelo Valente-vel tűnt fel.

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Ana de Armas újra szerelmes, máris túllépett Tom Cruise-on

Ana de Armas-t kedden Los Angeles-ben kapták lencsevégre, amint kutyáját sétáltatta egy jóképű, sportos férfi társaságában. A férfit Marcelo Valente-ként azonosították, aki feltörekvő kockázati tőkebefektetőként dolgozik a Szilícium-völgyben. A 37 éves kubai származású színésznő farmerdzsekit, fehér pólót és világos farmert viselt, hozzá napszemüveget és fehér tornacipőt. Valente pedig egy sportos szettben jelent meg. A fotókon jól látható, hogy jókedvűen beszélgetnek, és többször is egymásra mosolyognak, majd a páros együtt szállt be egy fekete terepjáróba, mielőtt eltűntek volna a kamerák elől. A színésznő képviselője egyelőre nem kommentálta a fotókat, így hivatalosan semmi sem erősítette meg, hogy Ana de Armas és Marcelo Valente között több lenne puszta barátságnál.

Tom Cruise és Ana de Armas szakítása

Tom Cruise és Ana de Armas év elején kezdtek randizni, miután együtt dolgoztak egy közös filmes projekten. A párt először februárban látták együtt egy étterem előtt Londonban, majd a nyáron több alkalommal is megjelentek kéz a kézben különböző eseményeken. Cruise helikopteres randikra vitte a fiatal színésznőt és még egy közös nyaraláson is részt vettek Spanyolországban júliusban. A kapcsolat azonban nem tartott sokáig. Október végén egy bennfentes megerősítette, hogy Tom és Ana szakítottak. A forrás azt nyilatkozta a US Weekly-nek, hogy:

Ana úgy érezte, hogy a dolgok túl gyorsan haladtak kettejük között, és emiatt kényelmetlenül kezdte érezni magát.

A szakítás után azonban jóban maradtak, és továbbra is együtt dolgoznak a közös filmjükön, a Deeper című thrilleren.

Ana de Armas A-listás sztárpasijai

A kubai származású színésznőt az elmúlt években több híres férfival is hírbe hozták. Korábban Ben Affleck-kel alkotott egy párt, majd Tom Cruise következett. Most azonban úgy tűnik, Ana de Armas ismét a boldogság nyomában jár és újra rátalált a szerelem.