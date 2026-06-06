Ismét szingli a meseszép énekesnő: másfél év után hagyta el milliárdos párját

Camila Cabello újra egyedülálló, az énekesnő és Henry Junior Chalhoub több mint egy év után szakítottak. A párost legutóbb idén áprilisban látták együtt nyilvánosan a híres Coachella fesztiválon, a források szerint azonban nem sokkal ezután a kapcsolatuk zátonyra futott. Arról egyelőre semmilyen információ nem szivárgott ki, hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz, a felek egyelőre homályban hagyják a különválás okait.

Camila Cabello szakított milliárdos párjával Fotó: ZUMAPRESS.com

Az énekesnő és Henry – aki egy libanoni üzletember, és családja tulajdonában van a Chalhoub Group nevű luxusdivat-terjesztő óriásvállalat – 2024 végén találtak egymásra. A szerelmi pletykák azután kaptak szárnyra, hogy Szaúd-Arábiában, egy Elie Saab divatbemutató utáni partin megismerkedtek egymással. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, és a bő egy év alatt igazi áloméletet éltek.

A szerelmeseket rendszeresen látták a világ legexkluzívabb és legfényűzőbb helyein vakációzni. Romantikus utazásaik során megfordultak többek között St. Barts szigetén és Ibizán is, élvezve a gondtalan luxust. Nem csoda, hogy tellett a prémium pihenésre, hiszen Henry családjának vagyonát körülbelül 1,2 milliárd dollárra becsülik.

Vajon hogyan dolgozza majd fel a szakítást az énekesnő?

Bár ez a fényűző fejezet most lezárult az énekesnő életében, a rajongók jól tudják, hogy a fájdalmas szakításokból születnek a legnagyobb zenei slágerek. Ha Camila úgy dönt, hogy a stúdióban dolgozza fel ezt az időszakot, akkor a következő zenei korszaka már most elkezdhetett körvonalazódni a háttérben írja a TMZ.