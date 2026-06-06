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Ismét szingli a meseszép énekesnő: másfél év után hagyta el milliárdos párját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Camila Cabello
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 11:30
énekesnőmilliárdosszakítás
Úgy tűnik, az énekesnő ismét a szinglik táborát erősíti. Camila Cabello és milliárdos örökös kedvese, Henry Junior Chalhoub alig több mint egy év után külön utakon folytatják.

Camila Cabello újra egyedülálló, az énekesnő és Henry Junior Chalhoub több mint egy év után szakítottak. A párost legutóbb idén áprilisban látták együtt nyilvánosan a híres Coachella fesztiválon, a források szerint azonban nem sokkal ezután a kapcsolatuk zátonyra futott. Arról egyelőre semmilyen információ nem szivárgott ki, hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz, a felek egyelőre homályban hagyják a különválás okait.

Camila Cabello szakított milliárdos párjával
Camila Cabello szakított milliárdos párjával Fotó: ZUMAPRESS.com

Az énekesnő és Henry – aki egy libanoni üzletember, és családja tulajdonában van a Chalhoub Group nevű luxusdivat-terjesztő óriásvállalat – 2024 végén találtak egymásra. A szerelmi pletykák azután kaptak szárnyra, hogy Szaúd-Arábiában, egy Elie Saab divatbemutató utáni partin megismerkedtek egymással. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, és a bő egy év alatt igazi áloméletet éltek.

A szerelmeseket rendszeresen látták a világ legexkluzívabb és legfényűzőbb helyein vakációzni. Romantikus utazásaik során megfordultak többek között St. Barts szigetén és Ibizán is, élvezve a gondtalan luxust. Nem csoda, hogy tellett a prémium pihenésre, hiszen Henry családjának vagyonát körülbelül 1,2 milliárd dollárra becsülik.

Vajon hogyan dolgozza majd fel a szakítást az énekesnő?

Bár ez a fényűző fejezet most lezárult az énekesnő életében, a rajongók jól tudják, hogy a fájdalmas szakításokból születnek a legnagyobb zenei slágerek. Ha Camila úgy dönt, hogy a stúdióban dolgozza fel ezt az időszakot, akkor a következő zenei korszaka már most elkezdhetett körvonalazódni a háttérben írja a TMZ.

 

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