Vérszemet kaptak Michael Jackson rajongói – durva üzenetekkel bombázzák a megboldogult popkirály esküdt ellenségét

Ismét a címlapokra került Michael Jackson 2005-ös gyermekmolesztálási pere, miután a Netflix bemutatta a Michael Jackson: Az ítélet című háromrészes dokumentumfilmet. A sorozatban megszólalt Ron Zonen egykori vezető ügyész is, aki anno mindent megtett, hogy rács mögé dugja az énekest a 13 éves ráktúlélő, Gavin Arvizo vádjai alapján. Jacksont végül minden vádpont alól felmentették, a rajongók azonban nem felejtenek – és nem is bocsátanak meg.

Michael Jackson dühös rajongói máig tűzbe mennének a popkirályért / Fotó: Zuma/ Northfoto

Zonen a TMZ-nek tálalt ki arról, hogy a premier óta záporoznak a fenyegetések az e-mail fiókjába.

Vannak rajongók, akik kifejezték a tetszésüket a dokumentumfilmben elfoglalt álláspontunk miatt, és ezt a nemtetszést nagyon világosan a tudtomra is adták

– mesélte az egykori ügyész, aki hozzátette: megmondták a magukét, de őt nem rázzák meg a dühös levelek, hiszen a 20 évvel ezelőtti per során ez mindennapos volt.

Most ehhez képest elenyésző, de azért kapunk néhányat

– tette hozzá Zonen, aki szerint a fenyegetések ellenére is fontos volt szerepelnie a filmben, hogy a történelmi jelentőségű perről a lehető legpontosabb kép alakuljon ki.

Michael Jackson ügyvédje szerint az egész dokumentumfilm csak egy aljas lejáratás

Nem mindenki örül azonban a múltat firtató sorozatnak. Jackson egykori védőügyvédje, Thomas Mesereau megtagadta a szereplést, és keményen beleállt a készítőkbe. Mesereau Piers Morgan műsorában hívta fel a figyelmet arra, hogy a sorozat időzítése finoman szólva is gyanús, miután nem sokkal a popsztárról szóló nagyszabású életrajzi film bemutatása után jelent meg – írja a LADbible.

Ez egy remek időszak arra, hogy valaki Michael Jackson támogatója és tisztelője legyen. Miért van szükségünk egy dokumentumfilmre ennek a közepén, ami 21 évet megy vissza egy olyan ügyben, amelyben teljesen tisztázták őt?

– mutatott rá a sztárügyvéd, aki szerint az öt hónapig tartó tárgyalássorozat végén Jacksont minden vádpont alól felmentették, így a Netflix produkciójának semmi értelme.

Nem hiszem, hogy szükségünk lenne erre a dokumentumfilmre, szerintem már épp elég volt ebből. Felmentették, az esküdtszék nem is küldhetett volna ennél erősebb üzenetet

– zárta rövidre a védő.