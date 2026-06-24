Joe Manganiello eddig eltitkolt egészségügyi problémájáról vallott: szervamputáción esett át

Joe Manganiello memoárjában megdöbbentő vallomást tett arról, hogy az elmúlt években egy olyan súlyos betegséggel küzdött, amely végül egy életmentő szervamputációhoz vezetett. A Magic Mike sztárja hét éven át titokban vívta harcát, miközben a külvilág szinte semmit sem tudott szenvedéseiről.

Joe Manganiello életmentő szervamputáción esett át

Fotó: mpi04 / Northfoto

Joe Manganiello önéletrajzi könyvében egy eddig eltitkolt egészségügyi problémájáról vallott

önéletrajzi könyvében egy eddig eltitkolt egészségügyi problémájáról vallott A 49 éves színész autoimmun betegséggel és életveszélyes egészségügyi válságokkal küzdött éveken keresztül

Sofia Vergara volt férje a hagyományos orvoslás mellett spirituális gyógymódokkal is próbálkozott.

Joe Manganiello eddig eltitkolt egészségügyi problémájáról vallott

Joe Manganiello az októberben megjelenő Bloodlines című könyvében mesél először részletesen arról a súlyos egészségügyi válságról, amely hosszú éveken keresztül meghatározta az életét. A 49 éves színész szerint egy autoimmun eredetű megbetegedés támadta meg a szervezetét, amely egyszerre több szervrendszert is érintett. Hatással volt a pajzsmirigyére, az emésztőrendszerére, a tüdejére, a bőrére és a szemeire is. A Magic Mike sztárjának állapota fokozatosan romlott, miközben az orvosok hosszú időn át nem tudtak pontos magyarázatot adni arra, mi okozza a tüneteit.

Joe Manganiello szervamputáción esett át

A Magic Mike sztárja több alkalommal is a túlélésért küzdött, és olyan súlyos szövődmények alakultak ki nála, amelyek végül egy életmentő szervamputációhoz vezettek. A színész egyelőre nem hozta nyilvánosságra, pontosan melyik szervét kellett eltávolítani, de hangsúlyozta, hogy az operáció nélkül nem biztos, hogy életben maradt volna. Joe Manganiello ez idő alatt dolgozott, filmeket forgatott, televíziós műsorokat vezetett, és a legtöbben semmit sem vettek észre abból, milyen súlyos harcot vív a háttérben.

Joe Manganiello spirituális gyógymódokkal is próbálkozott

Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto

A hagyományos orvoslás mellett spirituális módszerekkel is próbálkozott

A 49 éves színész úgy fogalmazott, hogy ez volt élete legnehezebb időszaka, de visszatekintve egy különleges utazásként is tekint rá. Ugyanis, amikor a hagyományos kezelések nem hoztak megnyugtató eredményt, más utakat kezdett keresni és a gyógyulás reményében szokatlan módszerek felé fordult. Utazásai során sámánokkal találkozott, különböző spirituális szertartásokon vett részt, és mélyebben kezdett foglalkozni saját családtörténetével. A kutatás során olyan felmenőkre bukkant, akik túlélték az örmény népirtást, mások pedig súlyos betegségekkel küzdöttek. Úgy érezte, hogy ezeknek a történeteknek a megismerése segített jobban megérteni saját életét és szenvedését. Joe Manganiello önéletrajzi könyvével - amely október 13-án jelenik meg - szeretne segítséget nyújtani másoknak is: