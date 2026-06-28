Pedig olyan cuki kisfiú volt: lecsúszott és felismerhetetlen az egykori gyerekszínész

Jake Lloyd – a színész, aki a fiatal Anakin Skywalkert alakította a Baljós árnyakban – ritka interjúval örvendeztette meg a rajongókat. Miután George Lucas 1999-es előzményfilmjének bemutatásakor hatalmas gyereksztárrá vált, Lloydnál sajnálatos módon mindössze két évvel később skizofréniát diagnosztizáltak. Azóta visszavonultan él, és betegsége miatt kezelés alatt áll.

Jake Lloyd, mint a fiatal Anakin Skywalker Fotó: LUCAS FILM LTD & TM

A volt színész egy videóhívásos beszélgetés során nyilatkozott Clayton Sandell Star Wars-szakértőnek. Sandell a múlt hónapban, a Star Wars-napon (május 4-én) tett közzé egy videót az Instagramon, amelyből kiderül, hogy Lloyd ezen a nyáron „befejezi” a bentlakásos kezelési programot.

„És nagyon izgatott a továbblépés miatt” – árulta el a rajongó szakértő. „Nagyon fellelkesítette, hogy halad előre az életével, ami elmondása szerint magában foglalja azt is, hogy megpróbál betörni az e-sport világába.”

Így néz ki ma Jake Lloyd

Sandell egy beszélgetés után „hatalmas gamerként” jellemezte Lloydot, és elmondta, hogy a színész „fantasztikusan” nézett ki.

A kezelési program lezárására készülő egykori Star Wars-színész elmondta, hogy a „megfelelő mentális állapotban van a dolgokhoz”.

„Biztosítják, hogy olyan eszközökkel távozz, amik a fegyvertáradban lesznek” – mondta Lloyd. „A felépülés mindenekelőtt egy megküzdési stratégia, szóval ez zseniális... És képes vagyok egészséges, építő jellegű módon befogadni a kezelést, a terápiát és a szocializációt.”

Sandell az e-sportos ambícióiról is kérdezte az egykori színészt. „Ez tűnt a legrelevánsabbnak a hátteremet és a jövőbeli kilátásaimat tekintve” – mondta Lloyd. „Úgyhogy őszintén izgatott vagyok emiatt.”

Jake Lloyd számára a fiatal Anakin Skywalker szerepének elnyerése egy valóra vált álom volt – de a hatalmas szerep nagyrészt a gyereksztár színészi karrierjének végét is jelentette. A film vegyes fogadtatása után Jake alakítása a Baljós árnyakban a mozi egyik legtöbbet kritizált eleme lett. Ráadásul a fiatal sztárt az iskolában is zaklatták emiatt.

2012-ben így nyilatkozott a BlackBooknak: „A többi gyerek nagyon gonosz volt velem. Minden alkalommal a fénykard hangját utánozták, amikor megláttak. Teljesen őrület volt.”