Pedig olyan cuki kisfiú volt: lecsúszott és felismerhetetlen az egykori gyerekszínész

Jake Lloyd – a színész, aki a fiatal Anakin Skywalkert alakította a Baljós árnyakban – ritka interjúval örvendeztette meg a rajongókat. Miután George Lucas 1999-es előzményfilmjének bemutatásakor hatalmas gyereksztárrá vált, Lloydnál sajnálatos módon mindössze két évvel később skizofréniát diagnosztizáltak. Azóta visszavonultan él, és betegsége miatt kezelés alatt áll.
A volt színész egy videóhívásos beszélgetés során nyilatkozott Clayton Sandell Star Wars-szakértőnek. Sandell a múlt hónapban, a Star Wars-napon (május 4-én) tett közzé egy videót az Instagramon, amelyből kiderül, hogy Lloyd ezen a nyáron „befejezi” a bentlakásos kezelési programot.
„És nagyon izgatott a továbblépés miatt” – árulta el a rajongó szakértő. „Nagyon fellelkesítette, hogy halad előre az életével, ami elmondása szerint magában foglalja azt is, hogy megpróbál betörni az e-sport világába.”
Sandell egy beszélgetés után „hatalmas gamerként” jellemezte Lloydot, és elmondta, hogy a színész „fantasztikusan” nézett ki.
A kezelési program lezárására készülő egykori Star Wars-színész elmondta, hogy a „megfelelő mentális állapotban van a dolgokhoz”.
„Biztosítják, hogy olyan eszközökkel távozz, amik a fegyvertáradban lesznek” – mondta Lloyd. „A felépülés mindenekelőtt egy megküzdési stratégia, szóval ez zseniális... És képes vagyok egészséges, építő jellegű módon befogadni a kezelést, a terápiát és a szocializációt.”
Sandell az e-sportos ambícióiról is kérdezte az egykori színészt. „Ez tűnt a legrelevánsabbnak a hátteremet és a jövőbeli kilátásaimat tekintve” – mondta Lloyd. „Úgyhogy őszintén izgatott vagyok emiatt.”
Jake Lloyd számára a fiatal Anakin Skywalker szerepének elnyerése egy valóra vált álom volt – de a hatalmas szerep nagyrészt a gyereksztár színészi karrierjének végét is jelentette. A film vegyes fogadtatása után Jake alakítása a Baljós árnyakban a mozi egyik legtöbbet kritizált eleme lett. Ráadásul a fiatal sztárt az iskolában is zaklatták emiatt.
2012-ben így nyilatkozott a BlackBooknak: „A többi gyerek nagyon gonosz volt velem. Minden alkalommal a fénykard hangját utánozták, amikor megláttak. Teljesen őrület volt.”
Miután otthagyta Hollywoodot, Jake a hírek szerint a chicagói Columbia College-ba iratkozott be, ahol filmet és videózást tanult. Viszonylag csendes életet élt 2015-ig, amikor a rendőrséget bántalmazás miatt riasztották az édesanyja házához. Jake édesanyja, Lisa Lloyd elárulta, hogy az egykori színésznél skizofréniát diagnosztizáltak, és elmondta a rendőröknek, hogy a fia nem szedte a gyógyszereit.
A nemrég megosztott interjú más részén Jake elmondta, hogy a Call of Duty: Modern Warfare kezdeti indulásakor a „top 500” játékos között volt. „A kezelés alatt nem igazán tudok annyit játszani, amennyit kellene, de jelenleg a Call of Duty kiütési ranglistáján a legjobb négyben vagyok, és ezt referenciaként használom” – tette hozzá.
Lloyd elmondta, hogy néhány Star Wars-játékkal is játszik, de a filmek vagy sorozatok megnézésére „nincs igazán ideje”.
A rajongóknak üzenve, akik az évek során „kitartottak mellette”, hozzátette: „Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatni tudott.” Számára a következő öt év így néz ki: „Gyógyszer, terápia, és nem packázni senki idejével."
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