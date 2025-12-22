KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rákot diagnosztizáltak a népszerű énekesnél, lemondta a koncertjeit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 17:40
Szomorú hírt közölt a rajongókkal.

A népszerű zenész nemrég rossz híreket közölt a követőivel. Barry Manilow bejelentette, hogy tüdőrákkal küzd.

Rákot diagnosztizáltak Barry Manilow Fotó: pixabay

A 82 éves énekes, aki olyan nagy slágerekről ismert, mint a Could Be Magic, hétfőn (december 22.) közleményt tett közzé rajongóinak, amelyben elárulta diagnózisát és koncertjeinek elhalasztását.

Mint sokan tudjátok, nemrég hat hétig bronchitiszben szenvedtem, majd újabb öt hétig kiújult a betegségem. Annak ellenére, hogy a bronchitisz már elmúlt, és visszatértem a Westgate Las Vegas színpadára, a csodálatos orvosom MRI-vizsgálatot rendelt el, csak hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van. Az MRI-vizsgálat során rákos elváltozást találtak a bal tüdőmben, amelyet el kell távolítani. Szerencsém volt (és remek orvosom), hogy ilyen korán felfedezték. Ez a jó hír

- írta az énekes, majd a rosszall folytatta:

– A rossz hír az, hogy most, hogy a Christmas Gift Of Love koncertek véget értek, műtétre kell mennem, hogy eltávolítsák a daganatot. Az orvosok nem hiszik, hogy áttétet képezett, és vizsgálatokat végzek a diagnózis megerősítésére... Ennyi az egész. Nincs kemoterápia. Nincs sugárkezelés. Csak csirkeleves és az I Love Lucy ismétlések.

Barry Manilow ezután hozzátette, hogy most a felépülésére koncentrál, ami miatt át kellett ütemezni a januári arénakoncertjeit.

Nem ez Barry első betegsége

Pályafutása során Barry számos egészségügyi problémával és nehézséggel küzdött, többek között hangszálproblémákkal, hörgőfertőzésekkel és torokrákkal. 2020-ban derült ki, hogy torokrákja van, de a korai felismerésnek és kezelésnek köszönhetően megnyerte a csatát a betegséggel szemben - írja a The Sun.

 

