10 éve ment el Bud Spencer, de a magyarok szívében ma is él – 10 érdekesség, amit talán nem is tudtál róla

Van néhány világsztár, akit a magyarok egyszerűen a sajátjuknak éreznek. Közéjük tartozik Bud Spencer is, aki bár olasz volt, hazánkban olyan szeretet övezte, mintha itt született volna. Nemzedékek nőttek fel rajta, idézték a mondatait, utánozták a nevetését, és még ma is milliók ülnek le a televízió elé, ha feltűnik a képernyőn.
Pedig már tíz év telt el azóta, hogy örökre lehunyta a szemét. A rajongók azonban azóta sem feledik. Sőt, talán soha nem szerették annyira, mint most, amikor már csak az emléke él velünk.
Bud Spencer különlegessége abban rejlett, hogy a vásznon és a való életben is ugyanaz az ember maradt: egy óriási szívű, szerethető, humoros férfi, aki sosem felejtette el, honnan indult. Nem véletlen, hogy a magyarok a mai napig rajonganak érte, sőt, Budapest egyik szobra és egy park is az ő nevét őrzi.
Íme 10 érdekesség róla, amit talán csak a legnagyobb rajongók ismernek!
Az igazi neve Carlo Pedersoli volt. A Bud Spencer művésznevet maga választotta: a „Bud” kedvenc söre, a Budweiser után jött, a „Spencer” pedig kedvenc színésze, Spencer Tracy tiszteletére került a nevébe.
Mielőtt világhírűvé vált volna, kiváló sportolóként ismerték. Profi úszó és vízilabdázó volt, és ő lett az első olasz, aki 100 méter gyorson egy percen belüli időt úszott. Kétszer is részt vett az olimpián.
Vízipólósként különleges kapcsolata volt Magyarországgal: pályafutása utolsó mérkőzését éppen a magyar válogatott ellen játszotta, amely döntetlennel zárult. Később többször is ellátogatott hazánkba, és jó barátságot ápolt magyar sportolókkal.
Nemcsak sportban és a művészetekben volt tehetséges. Jogi, kémiai és politikatudományi tanulmányokat is folytatott, ráadásul több nyelven beszélt folyékonyan.
Kevesen tudják, de pilótaengedélye volt. Nemcsak repülőgépet, hanem helikoptert is vezethetett, és a levegőben épp olyan otthonosan mozgott, mint a vízben.
Az üzleti élet sem állt távol tőle. Egy időben saját charter légitársaságot működtetett, emellett ruházati vállalkozásba és más üzletekbe is befektetett.
Bud Spencer zeneszerzőként is kipróbálta magát. Dalokat írt, zongorázott, és otthonában gyakran órákig ült a hangszer mellett. A zene számára a kikapcsolódást jelentette.
Kevés külföldi színész mondhatja el magáról, hogy egész alakos szobra áll Magyarországon. Bud Spencer azonban igen. A 2,4 méter magas bronzszobrot Budapest VIII. kerületében, a Corvin sétány közelében avatták fel, és azóta is turisták ezrei keresik fel. A szobrot Tasnádi Szandra készítette.
A rajongók szeretete itt nem ért véget: Budapesten egy közpark is az ő nevét viseli. Az ötlet eredetileg viccnek indult, ám akkora sikert aratott, hogy végül hivatalossá vált. A parkban még egy kisebb dombot is „Terence Hillnek” neveztek el.
Sokan talán nem is tudják, hogy Bud Spencer magyar hangja, Bujtor István szintén hatalmas sztár volt. A két férfi között nemcsak a hangjuk, hanem a megjelenésük és a kisugárzásuk között is volt hasonlóság, ezért a magyar közönség számára szinte összeforrtak.
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