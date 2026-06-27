10 éve ment el Bud Spencer, de a magyarok szívében ma is él – 10 érdekesség, amit talán nem is tudtál róla

Van néhány világsztár, akit a magyarok egyszerűen a sajátjuknak éreznek. Közéjük tartozik Bud Spencer is, aki bár olasz volt, hazánkban olyan szeretet övezte, mintha itt született volna. Nemzedékek nőttek fel rajta, idézték a mondatait, utánozták a nevetését, és még ma is milliók ülnek le a televízió elé, ha feltűnik a képernyőn.

A Bud Spencer és Terence Hill filmjeit ma is imádják a magyarok (Fotó: Micheline Pelletier/hot! magazin/Getty Images)

Bud Spencer filmjeit imádják a magyarok

Pedig már tíz év telt el azóta, hogy örökre lehunyta a szemét. A rajongók azonban azóta sem feledik. Sőt, talán soha nem szerették annyira, mint most, amikor már csak az emléke él velünk.

Bud Spencer különlegessége abban rejlett, hogy a vásznon és a való életben is ugyanaz az ember maradt: egy óriási szívű, szerethető, humoros férfi, aki sosem felejtette el, honnan indult. Nem véletlen, hogy a magyarok a mai napig rajonganak érte, sőt, Budapest egyik szobra és egy park is az ő nevét őrzi.

Rengeteg vidám percet okoztak a nézőknek (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/Northfoto)

Bud Spencer Terence Hillel szerepelt a legtöbb filmjében

Íme 10 érdekesség róla, amit talán csak a legnagyobb rajongók ismernek!

1. Bud Spencert valójában nem is Bud Spencernek hívták

Az igazi neve Carlo Pedersoli volt. A Bud Spencer művésznevet maga választotta: a „Bud” kedvenc söre, a Budweiser után jött, a „Spencer” pedig kedvenc színésze, Spencer Tracy tiszteletére került a nevébe.

2. Olimpikon volt

Mielőtt világhírűvé vált volna, kiváló sportolóként ismerték. Profi úszó és vízilabdázó volt, és ő lett az első olasz, aki 100 méter gyorson egy percen belüli időt úszott. Kétszer is részt vett az olimpián.

3. A magyarokkal is összecsapott

Vízipólósként különleges kapcsolata volt Magyarországgal: pályafutása utolsó mérkőzését éppen a magyar válogatott ellen játszotta, amely döntetlennel zárult. Később többször is ellátogatott hazánkba, és jó barátságot ápolt magyar sportolókkal.

4. Több diplomája is volt

Nemcsak sportban és a művészetekben volt tehetséges. Jogi, kémiai és politikatudományi tanulmányokat is folytatott, ráadásul több nyelven beszélt folyékonyan.

5. Szenvedélyesen szeretett repülni

Kevesen tudják, de pilótaengedélye volt. Nemcsak repülőgépet, hanem helikoptert is vezethetett, és a levegőben épp olyan otthonosan mozgott, mint a vízben.