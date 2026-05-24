Tragédia sújtotta a fitneszvilágot: elhunyt a 22 éves testépítő

Elhunyt Gabriel Ganley, a 22 éves brazil testépítő és fitnesz influenszer.

Elhunyt a 22 éves testépítő / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Fiatal testépítő halála rázta meg a közösséget

Az interneten „Bbzinho” néven ismert fiatal halála sokkolta a fitneszvilágot. A hírt egyik szponzora jelentette be, ám a halál okát nem hozták nyilvánosságra. Az interneten ugyanakkor hipoglikémiáról szóló pletykák terjednek.

Ganley Rio de Janeiróban született, és Brazília egyik leggyorsabban feltörekvő fitnesz személyiségévé vált. Intenzív edzésvideóinak, testépítő tartalmainak és energikus online jelenlétének köszönhetően közel kétmillió követőt szerzett az Instagramon.

Ma a fájdalom hangosabban beszél. Mély szomorúsággal búcsúzunk örök Bbzinhónktól, aki intenzíven élt, és akivel történelmi és felejthetetlen pillanatokat töltöttünk el a családunkban

- írta az Integralmédica a közleményében.

Ganley mindössze 15 évesen kezdett súlyzózni, miután ihletet merített az 1980-as és 1990-es évek testépítő legendáitól. Később két évig testnevelést tanult a Rio de Janeirói Szövetségi Egyetemen (UFRJ), majd 2023-ban São Paulóba költözött, hogy teljes munkaidőben tartalomgyártással és versenyszerű testépítéssel foglalkozzon.

A fiatal influenszer az elmúlt években nyíltan beszélt követőinek az anabolikus szteroidok használatáról. Tavaly tüdőgyulladással is megküzdött, ami miatt ideiglenesen vissza kellett vonulnia a versenyektől. A beszámolók szerint halála előtt a curitibai Musclecontest Brasil versenyre készült.

Ganley hirtelen halála mélyen megrázta a brazil fitnesz és testépítő közösséget. Fiatalabb rajongói az edzőtermi kultúrát és a közösségi médiás hírnevet ötvöző influenszerek új generációjának egyik meghatározó alakjaként tekintettek rá - írja a The Economic Times.