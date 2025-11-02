Kathi Béla özvegye hatalmas erőt sugároz, férje emlékét őrzi minden mozdulatában

Az egész országot megrázta a hír ezen a nyáron, amikor 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla. A testépítő legenda ciprusi családi nyaralása során vesztette életét, miután biciklibalesetet szenvedett. A hirtelen tragédia mély nyomot hagyott a sportvilágban és a rajongók szívében – de legfőképp feleségében, Salamon Diánában.
A gyászoló özvegy korábban többször is megszólalt férje halála kapcsán, és mostanában egyre aktívabban tér vissza a közösségi médiába. A tragédia másnapján egy fekete-fehér fotókat osztott meg, amelyeken Kathi Béla, ő maga és közös gyermekük láthatók – a megható képek láttán sok követőjének szökött könny a szemébe.
Mostanra úgy tűnik, Diána ismét az edzőtermekben találta meg az erőt, amellyel tovább tud lépni. Az utóbbi hetekben több képet is megosztott az edzőteremből, főleg a miskolci Cutler Fitness konditeremből, amelynek falán férje arcképe is látható. A hely nemcsak emlékhely, hanem inspiráció is számára – egy hely, ahol Béla szelleme még mindig jelen van.
Salamon Diána nem ismeretlen a testépítő világban: 2015-ben bikini világbajnoki címet szerzett, és pályafutása során minden jelentős versenyt megnyert. Karrierje csúcspontján a sportág legrangosabb színpadán, a Mr. Olympián, Las Vegasban, az Orleans Arenában lépett fel.
Diána a versenyzéstől már évekkel ezelőtt visszavonult, a fitnesz világa továbbra is szerves része az életének. Ahogy a fitneszoldalán is írja: „2020-ban megszületett kislányom, Jázmin, aki teljesen átrendezte a fontossági sorrendet, de az ekkori szerelmem, szenvedélyem továbbra is megmaradt – nem aktív sportolóként, hanem versenyfelkészítőként.”
Most pedig, amikor újra rendszeresen edz, és férje emlékét őrzi minden mozdulatában, egyértelmű: Salamon Diána nemcsak a testét, hanem a lelkét is újraépíti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.