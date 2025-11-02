Kathi Béla özvegye hatalmas erőt sugároz, férje emlékét őrzi minden mozdulatában

Az egész országot megrázta a hír ezen a nyáron, amikor 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla. A testépítő legenda ciprusi családi nyaralása során vesztette életét, miután biciklibalesetet szenvedett. A hirtelen tragédia mély nyomot hagyott a sportvilágban és a rajongók szívében – de legfőképp feleségében, Salamon Diánában.

Kathi Béla testépítő 3 nappal a felesége, Salamon Diána születésnapja után hunyt el

Fotó: Kisalföld

A gyászoló özvegy korábban többször is megszólalt férje halála kapcsán, és mostanában egyre aktívabban tér vissza a közösségi médiába. A tragédia másnapján egy fekete-fehér fotókat osztott meg, amelyeken Kathi Béla, ő maga és közös gyermekük láthatók – a megható képek láttán sok követőjének szökött könny a szemébe.

Kathi Béla özvegye visszatért az edzőterembe

Mostanra úgy tűnik, Diána ismét az edzőtermekben találta meg az erőt, amellyel tovább tud lépni. Az utóbbi hetekben több képet is megosztott az edzőteremből, főleg a miskolci Cutler Fitness konditeremből, amelynek falán férje arcképe is látható. A hely nemcsak emlékhely, hanem inspiráció is számára – egy hely, ahol Béla szelleme még mindig jelen van.

Salamon Diána nem ismeretlen a testépítő világban: 2015-ben bikini világbajnoki címet szerzett, és pályafutása során minden jelentős versenyt megnyert. Karrierje csúcspontján a sportág legrangosabb színpadán, a Mr. Olympián, Las Vegasban, az Orleans Arenában lépett fel.

Diána a versenyzéstől már évekkel ezelőtt visszavonult, a fitnesz világa továbbra is szerves része az életének. Ahogy a fitneszoldalán is írja: „2020-ban megszületett kislányom, Jázmin, aki teljesen átrendezte a fontossági sorrendet, de az ekkori szerelmem, szenvedélyem továbbra is megmaradt – nem aktív sportolóként, hanem versenyfelkészítőként.”

Most pedig, amikor újra rendszeresen edz, és férje emlékét őrzi minden mozdulatában, egyértelmű: Salamon Diána nemcsak a testét, hanem a lelkét is újraépíti.