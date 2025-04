Most kaptuk a felfoghatatlan hírt: a népszerű tehetségkutató fiatal sztárja halt meg a szombati horrorbalesetben

Mindössze 18 éves korában meghalt a közönségkedvenc tinédzser, aki a Britain's Got Talent című műsorban lopta be magát az emberek szívébe.

Oran McConville alig néhány héttel édesapja halála után hunyt el, ami a családjának már harmadik tragédiája volt. Oran még gyerekként vált híressé, amikor iskolai kórusa részt vett az ITV műsorának 2017-es szériájában, a fiatal tehetség szombat hajnalban egy autóbalesetben szenvedett halálos sérüléseket. Családját nemrég rázta meg Oran édesapjának, Paddy-nek a február 21-én bekövetkezett halála.

A család egy másik kegyetlen tragédia, hogy Oran „boldog és intelligens” 11 éves húga, Rachael is életét vesztette, miután 2009 körül elütötte egy autó. Ez néhány évvel azelőtt történt, hogy Oran megjelent a Britain's Got Talentben, amikor az észak-írországi Down megyében található St Patrick's Primary School kórusa az elődöntőbe jutott.

A Down megyei Drumgathban tartott gyászmisén a plébános, Fr. Charles Byrne úgy fogalmazott.

Oran szombat hajnalban bekövetkezett tragikus halála lesújtó sokkot és gyászt okozott a családjának, a barátainak, a helyi közösségünknek és a tágabb környezetünknek. Mint mindannyian tudjuk, alig hat héttel ezelőtt Oran édesapjának, Paddy-nek a halála miatt voltunk itt, 16 évvel ezelőtt pedig a kis Rachael halála miatt. Most mindannyian csak keressük a szavakat. A szavak szánalmasan alkalmatlanok arra, hogy kifejezzék a fájdalmat és a szívünkben érzett gyászt, amit értetek érzünk

– írja a Mirror.