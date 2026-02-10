Megfagyott a levegő: Shakira hatalmasat esett a színpadon! – Videón a baleset

A világhírű popdíva hatalmasat esett a színpadon az élő koncertje közben El Salvadorban. A Shakira eséséről készült felvétel pillanatok alatt bejárta az internetet és komoly aggodalmat váltott ki a rajongók körében.
A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour elnevezésű koncertsorozat el salvadori állomásán, San Salvadorban történt a megdöbbentő koncertbaleset. Shakira éppen a népszerű 'Si Te Vas' című dalát adta elő, amikor egy rossz lépés következtében elvesztette az egyensúlyát és elesett a színpadon. A több tízezres közönség döbbent csendben figyelte a pillanatot, amikor az énekesnő megcsúszott, majd a mikrofonállvánnyal együtt a földre került. A történtek ellenére Shakira néhány másodpercen belül felállt, mosolygott, majd megszakítás nélkül folytatta a fellépést. A közönség pedig hangos tapssal és ovációval jutalmazta a visszatérését.
A Shakira eséséről készült videók rövid időn belül elárasztották a TikTokot, az Instagramot és az X-et. A rajongók világszerte fejezték ki aggodalmukat, ugyanakkor rengetegen dicsérték az énekesnőt a professzionális hozzáállásáért. A sztár később maga is megosztotta a videót a közösségi oldalain és humorosan annyit írt hozzá, hogy 'gumiból van', ezzel megnyugtatva a rajongókat, hogy nem szenvedett komoly sérülést a színpadi esés miatt. Ez az önirónia pedig tovább növelte a rajongók szimpátiáját.
Nem ez az első eset, hogy Shakira elesett a színpadon. Tavaly májusban Montreal-ban, Kanadában a Whenever, wherever című szám közben esett el, amiről szintén készült felvétel. Akkor annyit reagált az énekesnő, hogy:
Senki sem mentes az esésektől.
A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Shakira egyik legfontosabb karrierállomása az elmúlt években. A turné az azonos című albumra épül, amelyben az énekesnő személyes élményeit, érzelmi megpróbáltatásait és újrakezdését dolgozza fel. A koncertprogramban helyet kaptak a régi slágerek mellett az új dalok is, mint a 'Monotonía' vagy a 'Si Te Vas', amelyek mély érzelmi töltettel bírnak, és különösen közel állnak a rajongók szívéhez. A mostani színpadi baleset ellenére azonban a turné zavartalanul folytatódik, és a tervek szerint Shakira további városokban is fellép Latin-Amerikában és világszerte egyaránt.
