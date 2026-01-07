Leonardo DiCaprio kiábrándult a filmezésből? Nem sok jövőt lát a mozikban

Múlik az idő és ezzel együtt akarva-akaratlanul is megváltoznak az erőviszonyok a piacon. Az egyik ilyen előrevetített változás a filmművészetben érhető nyomon, miközben a filmezési szokásaink egyre inkább a streaming felé terelődnek és a mozi egyre kevesebb embert érdekel. Leonardo DiCaprio mindezt nem nézi jó szemmel, és az ő helyében mi se tennénk.
A Leonardo DiCaprio filmek egyik legerősebb darabja volt az Egyik csata a másik után, melyekben Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro és Regina Hall is nagyot alkottak. Igaz, hogy a film több, mint 200 millió dollárt termelt, ám egyes becslések szerint nagyjából 300 milliót kellett volna behoznia, hogy a produkció és marketing díját finanszírozni tudják, nem beszélve pusztán a Titanic sztárjának bőséges fizetségéről. Emiatt hiába a pozitív visszhangok, Oscar és Golden Globe-díj jelölések, a film a nap végén veszteséges maradt.
Ez a végkifejlet minden bizonnyal DiCaprio számára is rossz szájízt hagyott maga után. Legutóbb a The Times-nak adott interjújában nyilatkozott, egyebek között kifejezve kételyeit, hogy egyáltalán van-e az embereknek kedvük a mozizáshoz, vagy a jövőben minden a streaming körül fog forogni:
Fénysebességgel változik. Hatalmas változásnak vagyunk szemtanúi. Először a dokumentumfilmek tűntek el a mozikból, most pedig a drámáknál figyelhetjük meg, hogy egyre kevesebb időt kapnak és az emberek kivárják, hogy megnézzék streamingen. Van még az embereknek étvágya a mozikhoz? Vagy őskövületté válnak, mint a jazz kocsmák?
— mondta Leonardo DiCaprio, hozzátéve hogy reméli, hogy az igazán jó filmszakemberek lehetőséget kapnak víziójuk megvalósítására a mozikban.
Röviden: van. Ugyanis további aggodalomra adhat okot, hogy épp a Warner Bros. felvásárlása van terítéken hónapok óta, melyek legesélyesebb befutói a Paramount Pictures és — sokak bánatára — a Netflix, mint az egyik legnagyobb streamingszolgáltató. A Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos biztosított mindenkit, hogy ha hozzájuk kerül a Warner Bros. eszköztára, jobban rá fognak feküdni a moziélményre a streaming mellett. Az Avatar rendezője, James Cameron korábban felpaprikázott temperamentummal reagált erre a felvetésre:
A Paramount lenne a legjobb választás. A Netflix egy katasztrófa lenne. Sajnálom Ted, de most komolyan. Sarandos híres arról, hogy azt hangoztassa, hogy a mozizás halott. Szó szerint ezt mondta. (Arra reagálva, hogy a Netflix mozikat nyitna a jövőben.) Az egész egy kamu. „Kirakjuk a filmet egy hétig vagy 10 napra, akkor majd jó lesz nekünk az Oscar” — mondom, szerintem az egész velejéig romlott. A filmeket a moziknak kellene gyártani és az Oscar nekem semmit nem jelent, ha nem a moziról szól.
Mindenesetre izgalmas időszaknak nézünk elébe, melynek a tétje valahol a szórakoztatóipar mérlegeinek normalizálódásában fog lenyugodni.
