45 éves lett Paris Hilton: levetkőzött és még a kezét is megkérték – Fotó

Paris Hilton neve évtizedek óta összeforrt a luxussal, a divattal és a popkultúrával. A Hilton hotelek örökösnőjéből lett üzletasszony, DJ, énekesnő és médiaszemélyiség élete azonban nemcsak csillogásból áll, a boldog eljegyzés híre mellett az elmúlt években komoly, megrázó vallomásai is bejárták a világsajtót.

Paris Hilton gyerekei társaságában mondott újra igent férjének (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Paris Hilton eljegyzése: megújították fogadalmukat

Paris Hilton 2021 februárjában jelentette be, hogy párja, Carter Reum megkérte a kezét egy romantikus, tengerparti nyaraláson. A látványos eljegyzési gyűrű és a mesébe illő lánykérés hamar a címlapokra került, a pár még ugyanebben az évben össze is házasodott. Hilton több interjúban is elmondta, hogy Reum mellett találta meg azt a biztonságot és stabilitást, amelyre mindig is vágyott. Az eljegyzés számára nem csupán egy romantikus mérföldkő volt, hanem egyfajta újrakezdés szimbóluma is. Két gyermekük született, akiket béranya hozott a világra.

Paris Hilton Instagram-oldalán a minap örömteljes hírt osztott meg a rajongókkal: 45. születésnapja alkalmából nem csak, hogy falatnyi bikinire vetkőzött, de férje öt év után újra megkérte a kezét, ráadásul gyermekeik társaságában, amire az édesanya örömmel mondott újra igent.

Öt évvel később... és még mindig megdobogtatja a szívem- kezdi bejegyzését. „Valentin-napon a Turks & Caicos-szigetek türkizkék vizében - pár nappal a születésnapom előtt - az örök szerelmem újra megkérte a kezem, és újra IGEN-t mondtam. De ezúttal nem csak férj és feleség voltunk. Anyuka és Apuka voltunk. Phoenix és London nézik a szeretetet, amely őket teremtette. Az eskünk megújítása nem csak öt gyönyörű év megünnepléséről szól – hanem arról, hogy megmutassuk a gyerekeinknek, hogy a szerelem növekszik, mélyül és újra és újra egymást választjuk. Öt év elteltével. Örökké. Az örökkévalóság sem elég veled, Carter.

A család a legfrissebb fotóikon természetesen ezúttal is mesés környezetben, pazar színekben és pompás ruhákban tündököl.

A múlt traumái: bántalmazási vádak és vallomások

A csillogó felszín mögött azonban fájdalmas emlékek húzódtak meg. Paris Hilton 2020-ban megjelent dokumentumfilmjében, a This Is Paris című alkotásban nyíltan beszélt arról, hogy tinédzserkorában figyelemhiányos volt és hiperaktivitás zavarral küzdött, ami miatt egyre rosszabbak voltak a jegyei és kimaradozott az órákról is. Szülei ezért bentlakásos nevelőintézetbe küldték őt, itt azonban segítség helyett bántalmazásban és traumában részesült: fizikai és lelki abúzus érte.