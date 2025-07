Nagy a baj: Megmérgezték a Netflix sztárjait, le kellett állítani a forgatást

Nem sokkal azután, hogy beírta magát a Netflix történelemkönyvébe azzal, hogy a streamingóriás legdrágább alkotásának, az Elektronikus államnak a főhőse volt, Millie Bobby Brown máris fejest ugrott egy következő nagy kalandba. Az idei év végén új, befejező évadával jelentkező Stranger Things sztárja ezúttal egy másik szerelemprojektjét kezdte el forgatni, miután ismét magára ölti Sherlock Holmes minden lében kanál húgának, Enola Holmesnak a karakterét. A trilógiává bővülő franchise harmadik felvonásában a Britney Spears életrajzi mozijának főszerepére pályázó színésznő mellett az egykori Superman, Henry Cavill, valamint a Harry Potter-filmek egyik gonosztevőjét alakító Helena Bonham Carter is feltűnik majd.

A Netflix-filmek és sorozatok állandó arca, Millie Bobby Brown (középen) hamarosan ismét egy újdonsággal, az Enola Holmes 3-mal tér vissza a streamingszolgáltató platformjára (Fotó: Netflix)

Zűrzavar Máltán

Noha az Enola Holmes 3. részének forgatása még csak nemrég vette kezdetét a festői máltai környezetben, a munkálatokat különös okból ugyancsak hamar félbe kellett szakítani. A The Sun értesülései szerint ugyanis a stáb jelentős részének, köztük Millie Bobby Brownnak is ételmérgezése lett. A káoszba torkolló forgatást minden bizonnyal a hanyagul kiválasztott cateringes okozta, ám a színészeknek szerencsére nem esett komolyabb baja, és némi kényszerpihenőt követően folytathatták is a munkát. A történet egyébként ismét egy rejtély köré fonódik, a film rövidke beharangozója alapján méghozzá ez lesz Enola legösszetettebb és egyben legveszélyesebb kalandja.

Millie Bobby Brown férje aggódhatott kedveséért, ám a Stranger Things 5. évadának üdvöskéjét szerencsére kemény fából faragták (Fotó: SMG)

Brown a Netflix után megint nyomozásba kezd

Úgy látszik, a házasélet mellett a detektívlét is megtetszett Jake Bongiovi feleségének. Millie Bobby Brown ugyanis hamarosan megint nyomozásba kezd, de ezúttal nem Enola Holmes szerepében. The Thing About Jellyfish című mozijában egy olyan nőt fog majd alakítani, aki elveszíti legjobb barátnőjét, ám hamar gyanússá válnak számára az elhunyt halálának körülményei, ezért úgy dönt, maga göngyölíti fel az ügyet.