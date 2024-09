Együtt ünnepli születésnapját a hollywoodi álompár, Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones - íme a legfontosabb pillanataik

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones közel huszonöt éve alkotnak egy párt, noha az élet alaposan megdolgozta a kapcsolatukat, ők mégis túljutottak az akadályokon.

Michael Douglas felesége, Catherine Zeta-Jones iránti rajongása az évek alatt mit sem csökkent (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A kitartás minden téren megmutatkozott

A két színész története 1998-ban kezdődött, amikor a Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon találkoztak. Douglas a Tökéletes gyilkosság című film promózása miatt vett részt az eseményen, Catherine pedig a Zorró bemutatójára érkezett. A színész már akkor kiszúrta magának a színésznőt, de ő akkor még határozottan visszautasította. Dougles azonban kitartóan udvarolt neki, ennek hála el is érte, amit akart, Jones beadta a derekát. A pár egy évvel később, 1999 szilveszterén jegyezték el egymást, 2000-ben házasodtak össze. Michael Douglas-nek korábbi házasságából már volt egy fia, majd Catherine-nel két közös gyermekük született, egy fiú és egy lány. A gyerekek születésének idején Zeta-Jones még dolgozott, sőt Oscart is nyert, aztán egy időre visszavonult a rivaldafénytől, s mint azt egy két évvel ezelőtti interjújában elmondta: akkoriban egyáltalán nem is vágyott rá. A pihenő nem tartott sokáig, 2004-ben visszatért a filmvászonra.

A legnehezebb évek 2010-ben kezdődtek, amikor Douglas-nél négyes stádiumú torokrákot diagnosztizáltak és ekkoriban nem csak a sugárkezeléseket és a kemoterápiát kellett legyőznie, de felesége is mentális gondokkal küzdött. Bár utólag mindketten úgy nyilatkoztak, hogy túl lesznek a dolgon, mikor végül tényleg maguk mögött tudhattak mindent, egy időre különváltak útjaik, hogy fel tudják dolgozni az elmúlt időszakot.

A sztárpár azonban ezt is, mint minden addigi nehézséget legyőzött és a hullámvölgyek, illetve a kettőjük között lévő 25 év korkülönbség ellenére azóta is szorosan fogják egymás kezét. Michael Douglas például már reggel így köszöntötte feleségét: „Születésnapos társamnak, tiszta szívemből szeretlek, legyen ez a legjobb éved!”

Nézd meg galériánkat: