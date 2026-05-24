Világsztárok, akik leszerepeltek apaként: Anthony Hopkins azt sem tudja, vannak-e unokái

Évek óta nem tartja a kapcsolatot lányával Anthony Hopkins. A színész korábban nyíltan beszélt arról, hogy kapcsolatuk teljesen megszakadt Abigailel, ő pedig elfogadta ezt a helyzetet. Egy interjúban így fogalmazott: „Az emberek szétszakadnak. A családok is. Menni kell tovább az életben.” Hopkins állítólag még azt sem tudja, vannak-e unokái, és azt mondta, nem akarja erőltetni a kapcsolat helyreállítását - írja a Fanny magazin.

Sir Anthony Hopkins, és lánya, Abigail

Fotó: AMMAR ABD RABBO

Nem Sir Anthony Hopkins az egyetlen, aki leszerepelt

„Hiányzik a lányom, amikor nincs velem” – mondta Tom Cruise, ám ennek ellenére gyakorlatilag semmilyen kapcsolata sincs Suri Cruise-zal. A beszámolók szerint a színész 2012 óta alig vagy egyáltalán nem találkozott a lányával, akit Katie Holmes nevelt fel. Suri már 20 éves és nem használja apja vezetéknevét, jobban szeret Holmesként bemutatkozni.

Nem mai fotó: Katie Holmes, Tom Cruise, és az akkor még aprócska Suri

Fotó: AFP

Saját bevallása szerint Jackie Chan túl szigorú volt fiával, Jaycee Channel. A filmsztár nemrég elismerte, hogy kapcsolatuk annyira megromlott, hogy hosszú éveken keresztül még telefonon sem beszéltek egymással. Chan így vallott erről: „Mindig szidtam őt, egy kedves szót sem kapott tőlem soha.” A színész ma már úgy látja, rosszul állt az apaszerephez, és ez vezetett az eltávolodásukhoz.

Jackie Chan és fia, Jaycee Chan egy 2008-as felvételen

Fotó: Imaginechina via AFP

„Nem akarom nyilvánosan kiteregetni az okokat, amiért rossz a kapcsolatunk” – mondta Angelina Jolie, akinek apjával, Jon Voighttal való kapcsolata legendásan viharos volt. Jolie hosszú ideig annyira haragudott az apjára, hogy hivatalosan is elhagyta a Voight vezetéknevet. Jon később többször próbált közeledni lányához, és nyilvánosan is kijelentette: „Nagyon szeretem a lányomat. Mindig szeretni fogom.” Kapcsolatuk az évek során valamelyest javult, de hosszú ideig teljesen megszakadt köztük a kommunikáció.

Ritka lesifotós pillanat: együtt Angelina Jolie és apja, Jon Voitgh

Fotó: JOGA, ENAV, GEDU

Botrányai és függőségi problémái Charlie Sheen családi kapcsolatait is tönkretették. Denise Richards-szal közös lányai, Sami és Lola egy időre megszakították vele a kapcsolatot. Sheen később beismerte, hogy hibázott apaként: „Sok mindent elrontottam” –vallotta be nyilvánosan. A színész ugyan próbálta rendezni a kapcsolatát gyerekeivel, de a családi konfliktusok még ma is időről időre a bulvárlapok címlapjára kerülnek.