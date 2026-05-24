Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Világsztárok, akik leszerepeltek apaként: Anthony Hopkins azt sem tudja, vannak-e unokái

család
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 20:45
Anthony HopkinsTom CruiseJon VoightAngelina Jolie
A filmekben és a vörös szőnyegen zseniálisak lehetnek ezek a sztárok, de apaként bizony többen megbuktak már. Anthony Hopkins, Tom Cruise vagy Charlie Sheen is közéjük tartozik.

Évek óta nem tartja a kapcsolatot lányával Anthony Hopkins. A színész korábban nyíltan beszélt arról, hogy kapcsolatuk teljesen megszakadt Abigailel, ő pedig elfogadta ezt a helyzetet. Egy interjúban így fogalmazott: „Az emberek szétszakadnak. A családok is. Menni kell tovább az életben.” Hopkins állítólag még azt sem tudja, vannak-e unokái, és azt mondta, nem akarja erőltetni a kapcsolat helyreállítását - írja a Fanny magazin.

Sir Anthony Hopkins, és lánya, Abigail
Sir Anthony Hopkins, és lánya, Abigail
Fotó: AMMAR ABD RABBO

Nem Sir Anthony Hopkins az egyetlen, aki leszerepelt

„Hiányzik a lányom, amikor nincs velem” – mondta Tom Cruise, ám ennek ellenére gyakorlatilag semmilyen kapcsolata sincs Suri Cruise-zal. A beszámolók szerint a színész 2012 óta alig vagy egyáltalán nem találkozott a lányával, akit Katie Holmes nevelt fel. Suri már 20 éves és nem használja apja vezetéknevét, jobban szeret Holmesként bemutatkozni.

77589172
Nem mai fotó: Katie Holmes, Tom Cruise, és az akkor még aprócska Suri
Fotó: AFP

Saját bevallása szerint Jackie Chan túl szigorú volt fiával, Jaycee Channel. A filmsztár nemrég elismerte, hogy kapcsolatuk annyira megromlott, hogy hosszú éveken keresztül még telefonon sem beszéltek egymással. Chan így vallott erről: „Mindig szidtam őt, egy kedves szót sem kapott tőlem soha.” A színész ma már úgy látja, rosszul állt az apaszerephez, és ez vezetett az eltávolodásukhoz.

Jackie Chan promotes Coca-cola tea drink in Shanghai
Jackie Chan és fia, Jaycee Chan egy 2008-as felvételen
Fotó: Imaginechina via AFP

„Nem akarom nyilvánosan kiteregetni az okokat, amiért rossz a kapcsolatunk” – mondta Angelina Jolie, akinek apjával, Jon Voighttal való kapcsolata legendásan viharos volt. Jolie hosszú ideig annyira haragudott az apjára, hogy hivatalosan is elhagyta a Voight vezetéknevet. Jon később többször próbált közeledni lányához, és nyilvánosan is kijelentette: „Nagyon szeretem a lányomat. Mindig szeretni fogom.” Kapcsolatuk az évek során valamelyest javult, de hosszú ideig teljesen megszakadt köztük a kommunikáció.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Angelina Jolie and Jon Voight take Vivian to Color Me Mine **WEB EMBARGO UNTIL 11PM PST ON 08/15/17**
Ritka lesifotós pillanat: együtt Angelina Jolie és apja, Jon Voitgh 
Fotó: JOGA, ENAV, GEDU

Botrányai és függőségi problémái Charlie Sheen családi kapcsolatait is tönkretették. Denise Richards-szal közös lányai, Sami és Lola egy időre megszakították vele a kapcsolatot. Sheen később beismerte, hogy hibázott apaként: „Sok mindent elrontottam” –vallotta be nyilvánosan. A színész ugyan próbálta rendezni a kapcsolatát gyerekeivel, de a családi konfliktusok még ma is időről időre a bulvárlapok címlapjára kerülnek.

EXCLUSIVE Charlie Sheen with his daughters!!!
Charlie Shenn és lányai egy 2008-as fotón
Fotó: SG/X17online.com

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu