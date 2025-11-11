Pánikba estek a rajongók: Jackie Chan haláláról pletykálnak a neten

Jackie Chan él és virul, annak ellenére, hogy az interneten halálhíre terjed, rajongók ezreit pánikba ejtve.
A Hongkongban született, 71 éves filmsztár hétfő este került a találgatások középpontjába, miután a Facebookon és más közösségi oldalakon is olyan bejegyzések kezdtek terjedni, amelyek hamisan azt állították, hogy elhunyt. A gyászhír mellett egy mesterséges intelligencia által létrehozott kép is keringett róla, amelyen egy beteg Chan látható kórházi ágyban, és mellette feltüntették a születési és halálozási évét is.
Ma elhunyt a világ filmművészetének legkedveltebb személye, mindannyiunk szívében, különösen a mi generációnkban: egy méltó színész, nagyszerű kung fu mester, a férfi a vicces nevetéssel, Jackie Chan meghalt
- írták az AI generálta posztokban.
A legendás akciófilmsztár halálhíre miatt rajongók ezrei kezdtek el kutakodni, hogy jól van-e a színész.
Nem ez az első alkalom, hogy Jackie Chanről álhírek terjedtek, ugyanis már augusztusban is hasonló pletyka kapott szárnyra, akkor azt állították, hogy felesége, Joan Lin erősítette meg a halálát. Akkor is egy olyan fotót mellékeltek, amelyen egyértelműen mesterséges intelligencia által előállított vizuális hibák voltak láthatók.
Az hamis gyászjelentések ellenére a színész, akinek igazi neve Fang Shilong, idén két filmben is szerepelt, köztük a The Shadow's Edge című alkotásban Wong Tak-chongot alakította, míg a Karate Kid: Legends filmben ismét Mr. Han szerepében tűnt fel - írta a Daily Mail.
