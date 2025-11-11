Pánikba estek a rajongók: Jackie Chan haláláról pletykálnak a neten

Jackie Chan él és virul, annak ellenére, hogy az interneten halálhíre terjed, rajongók ezreit pánikba ejtve.

Ismét Jackie Chan halálhíre terjed az interneten Fotó: PA

AI generálta gyászhír jelent meg Jackie Chanről

A Hongkongban született, 71 éves filmsztár hétfő este került a találgatások középpontjába, miután a Facebookon és más közösségi oldalakon is olyan bejegyzések kezdtek terjedni, amelyek hamisan azt állították, hogy elhunyt. A gyászhír mellett egy mesterséges intelligencia által létrehozott kép is keringett róla, amelyen egy beteg Chan látható kórházi ágyban, és mellette feltüntették a születési és halálozási évét is.

Ma elhunyt a világ filmművészetének legkedveltebb személye, mindannyiunk szívében, különösen a mi generációnkban: egy méltó színész, nagyszerű kung fu mester, a férfi a vicces nevetéssel, Jackie Chan meghalt

- írták az AI generálta posztokban.

A legendás akciófilmsztár halálhíre miatt rajongók ezrei kezdtek el kutakodni, hogy jól van-e a színész.

Pár hónappal ezelőtt szintén álhírek terjedtek

Nem ez az első alkalom, hogy Jackie Chanről álhírek terjedtek, ugyanis már augusztusban is hasonló pletyka kapott szárnyra, akkor azt állították, hogy felesége, Joan Lin erősítette meg a halálát. Akkor is egy olyan fotót mellékeltek, amelyen egyértelműen mesterséges intelligencia által előállított vizuális hibák voltak láthatók.

Az hamis gyászjelentések ellenére a színész, akinek igazi neve Fang Shilong, idén két filmben is szerepelt, köztük a The Shadow's Edge című alkotásban Wong Tak-chongot alakította, míg a Karate Kid: Legends filmben ismét Mr. Han szerepében tűnt fel - írta a Daily Mail.