Angelina Jolie már szabadulna Hollywoodból

Gyerekei miatt nem vághatott bele eddig külföldi kalandjaiba Angelina Jolie. Az Oscar-díjas hollywoodi színésznő Brad Pitt gyerekeivel kapcsolatos láthatási joga miatt nem mehetett sehova.
Idén júliusban érkezhet el az a varázslatos idő, amikor Angelina Jolie végre maga mögött tudhatja Hollywoodot, és oda költözhet, ahová csak szeretne. Amint ikrei, Vivienne és Knox betöltik július 12-én a 18. életévüket, már semmi akadálya, hogy a színésznő búcsút mondjon Los Angelesnek.
A Page Six utolérte a színésznő egyik barátját, aki azt nyilatkozta, hogy Angelina Jolie sosem akart teljes munkaidőben Hollywoodban élni és dolgozni, de a Brad Pitt-tel kötött közös felügyeleti megállapodás miatt nem tehetett mást.
Azonban a hat gyermeke közül a legfiatalabbak, Vivienne és Knox júliusban betöltik a 18-at. Angelina több külföldi helyszínnel is szemezget, de a lényeg az, hogy elhagyhassa Los Angelest. A költözésének egyetlen prioritása van, azt szeretné, hogy a gyerekei magánélete, nyugalma és biztonsága biztosítva legyen
- idézi a bennfentest a Life.hu.
Források szerint Jolie Kambodzsában tervez új életet kezdeni és otthont teremteni, hiszen közel áll a szívéhez az ország, és többször is elmondta, hogy akár helyi lakosként is látná magát ott a jövőben. Ez nem is meglepő, hiszen 2002-ben első gyermekét, Maddoxot is onnét fogadta örökbe.
