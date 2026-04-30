Tom Hanks felesége mellrák betegségéről vallott: ezt a két dolgot kérte férjétől

Rita Wilson évekkel a mellrákdiagnózisa után beszélt arról a két különleges kérésről, amelyet férjének, Tom Hanks-nek fogalmazott meg még a betegsége kezdetén.
Rita Wilson most először nyílt meg betegségéről és arról, hogy a mellrákkal való küzdelme mire tanította őt. A 69 éves színésznő a betegsége kezdetén egy őszinte beszélgetést folytatott férjével és ekkor két szívszorító kérést intézett felé. Elsőként azt kérte, hogy ha ő meghalna, Tom Hanks hosszú ideig gyászolja:
Oké, ha… ha valami történik, és én megyek el előbb, csak két kérésem van. Az egyik, hogy nagyon-nagyon sokáig szomorkodj.
Második kívánsága pedig egészen más jellegű volt: azt szerette volna, hogy férje egyfajta ünnepséget rendezzen az emlékére. Nem hagyományos gyászszertartást képzelt el, hanem egy olyan eseményt, ahol történetek, nevetés és közös emlékek idézik fel az életét:
A második az volt, hogy rendezzenek nekem egy bulit. Azt akarom, hogy az élet ünnepe legyen. Azt akarom, hogy az emberek történeteket meséljenek, örüljenek, és így emlékezzenek rám. És szerintem sokan ezt akarják, tudod? Szerintem van helye ennek.
Rita Wilson 2015-ben tudta meg, hogy mellrákja van. A diagnózis komoly lelki megterhelést jelentett számára, hiszen hosszú ideig bizonytalan volt, hogyan alakul majd a betegsége. Az orvosok végül dupla masztektómiát és helyreállító műtétet javasoltak, amelyeken sikeresen átesett. A színésznő később úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben az ember hirtelen szembesül saját halandóságával. Az addig természetesnek vett dolgok új jelentést kapnak, és minden bizonytalanná válik. Ugyanakkor ez az időszak új perspektívát is adott számára, amely segített átértékelni az életét. Tom Hanks felesége ma már gyógyultnak tekinthető, és különösen hálás mindazért a támogatásért, amelyet a családjától és az orvosaitól kapott.
Tom Hanks és Rita Wilson kapcsolata Hollywood egyik leghosszabb és legstabilabb házasságaként ismert. A pár még az 1980-as években találkozott egy közös forgatáson, majd barátságból lassan szerelem alakult ki közöttük. 1988-ban pedig össze is házasodtak, és azóta is jóban-rosszban együtt vannak. Éppen ezért nem is volt kérdés, hogy Rita Wilson mellrák betegségét együtt küzdjék le. Tom Hanks mindenben támogatta feleségét, és úgy érzi, kapcsolatuk erősebb, mint valaha:
A valóságban a kapcsolatunk olyan kézzelfogható, mint az, hogy itt ülök. Nem mintha a házasságunk néha nem lenne olyan, mintha a pokolba tartanánk. De mindketten tudjuk, hogy bármi is történjék, egymás mellett leszünk - és átvészeljük.
