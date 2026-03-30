Sydney Sweeney-t nyíltan alázta meg a hollywoodi legenda: "Túl kihívó és szexi!"

Újabb hollywoodi botrány robbant ki: a legendás Kim Novak nyíltan bírálta Sydney Sweeney-t, miután a színésznőt választották ki arra, hogy egy készülő filmben őt alakítsa. A Scandalous! című életrajzi dráma még el sem készült, de már most komoly vitát váltott ki a főszereplő személye miatt.
Kim Novak a The Times of Londonnak tett legutóbbi interjújában egyértelműen kijelentette, hogy véleménye szerint Sydney Sweeney nem megfelelő választás arra, hogy őt alakítsa a készülő filmben. A színésznő úgy fogalmazott, hogy a fiatal sztár 'teljesen alkalmatlan' a szerepre, és azt is kifogásolta, hogy megjelenése túlságosan kihívó, ami szerinte elvonhatja a figyelmet a történet lényegéről. Kim Novak továbbá aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a film a várakozások szerint nagyobb hangsúlyt fektethet a külsőségekre és a szexualitásra, miközben az általa megélt kapcsolat elsősorban érzelmi alapokon nyugodott.
És bár Kim Novak egyáltalán nem ért egyet a főszereplő választással, Sydney Sweeney már megkezdte a felkészülést a szerepre. Olyannyira, hogy a Met-gála 2025-ön olyan ruhát viselt, amellyel tisztelegni próbált Kim Novak 1967-es 'Lylah Clare legendája' című filmjében viselt ruhája előtt. A színésznő korábban úgy nyilatkozott a People magazinnak a szerepről, hogy hatalmas megtiszteltetés számára eljátszani a hollywoodi legendát, és rendkívül fontosnak tartja a történet bemutatását:
Úgy gondolom, hogy a története ma is nagyon aktuális, mivel Hollywooddal, a kapcsolataival és a magánéletével kapcsolatos kritikus figyelemmel, valamint a róla kialakult imázs irányításával kellett megbirkóznia.
Sydney Sweeeney új filmje, a Scandalous!, Kim Novak és Sammy Davis Jr. 1950-es évekbeli románcát dolgozza fel. Ez a kapcsolat abban az időben jelentős társadalmi visszhangot váltott ki, mivel egy fehér filmsztár és egy fekete énekes kapcsolatáról volt szó, ami annak idején komoly felháborodást váltott ki. A beszámolók szerint a kapcsolat külső nyomás hatására ért véget, éppen ezért is ez az időszak különösen meghatározó szerepet játszott Kim Novak életében. A filmben Sydney Sweeeney Kim Novakot, míg David Jonsson Sammy Davis Jr. karakterét alakítja majd, a rendező pedig Colman Domingo lesz.
