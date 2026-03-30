Sydney Sweeney-t nyíltan alázta meg a hollywoodi legenda: "Túl kihívó és szexi!"

megalázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 13:30
életrajzi filmSydney Sweeneybotrány
Kim Novak és Sammy Davis Jr. kapcsolatáról filmet készítenek. A legendás színésznő azonban egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy Sydney Sweeney alakítja majd őt.
Fekete Ágnes
Újabb hollywoodi botrány robbant ki: a legendás Kim Novak nyíltan bírálta Sydney Sweeney-t, miután a színésznőt választották ki arra, hogy egy készülő filmben őt alakítsa. A Scandalous! című életrajzi dráma még el sem készült, de már most komoly vitát váltott ki a főszereplő személye miatt. 

Sydney Sweeney alakítja majd Kim Novak-ot a Scandalous! című filmben
Fotó: CraSH /  Northfoto

Kim Novak a The Times of Londonnak tett legutóbbi interjújában egyértelműen kijelentette, hogy véleménye szerint Sydney Sweeney nem megfelelő választás arra, hogy őt alakítsa a készülő filmben. A színésznő úgy fogalmazott, hogy a fiatal sztár 'teljesen alkalmatlan' a szerepre, és azt is kifogásolta, hogy megjelenése túlságosan kihívó, ami szerinte elvonhatja a figyelmet a történet lényegéről. Kim Novak továbbá aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a film a várakozások szerint nagyobb hangsúlyt fektethet a külsőségekre és a szexualitásra, miközben az általa megélt kapcsolat elsősorban érzelmi alapokon nyugodott. 

Kim Novak szerint Sydney Sweeney kihívó külseje miatt teljesen alkalmatlan arra, hogy őt alakítsa
Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Sydney Sweeney már lázasan készül a szerepre

És bár Kim Novak egyáltalán nem ért egyet a főszereplő választással, Sydney Sweeney már megkezdte a felkészülést a szerepre. Olyannyira, hogy a Met-gála 2025-ön olyan ruhát viselt, amellyel tisztelegni próbált Kim Novak 1967-es 'Lylah Clare legendája' című filmjében viselt ruhája előtt. A színésznő korábban úgy nyilatkozott a People magazinnak a szerepről, hogy hatalmas megtiszteltetés számára eljátszani a hollywoodi legendát, és rendkívül fontosnak tartja a történet bemutatását:

Úgy gondolom, hogy a története ma is nagyon aktuális, mivel Hollywooddal, a kapcsolataival és a magánéletével kapcsolatos kritikus figyelemmel, valamint a róla kialakult imázs irányításával kellett megbirkóznia.

A Scandalous! című film Kim Novak és Sammy Davis Jr. románcát dolgozza fel
Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage /  Northfoto

Scandalous!, Sydney Sweeney új filmje

Sydney Sweeeney új filmje, a Scandalous!, Kim Novak és Sammy Davis Jr. 1950-es évekbeli románcát dolgozza fel. Ez a kapcsolat abban az időben jelentős társadalmi visszhangot váltott ki, mivel egy fehér filmsztár és egy fekete énekes kapcsolatáról volt szó, ami annak idején komoly felháborodást váltott ki. A beszámolók szerint a kapcsolat külső nyomás hatására ért véget, éppen ezért is ez az időszak különösen meghatározó szerepet játszott Kim Novak életében. A filmben Sydney Sweeeney Kim Novakot, míg David Jonsson Sammy Davis Jr. karakterét alakítja majd, a rendező pedig Colman Domingo lesz. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
