Pink különleges vendéget vitt a vörös szőnyegre – így néz ki most az énekes lánya

Pink lánya, Willow meglepte a közönséget, amikor vasárnap este megjelent egy vörös szőnyegen.

Fotó: Amy Katz

A 14 éves lány a hétvégén, a Broadwayen tartott „The Lost Boys” premierjén tűnt fel, ahol egy pánt nélküli piros ruhát és fűzős felsőt viselt - megjelenése igazán elbűvölő volt.

Az anya-lánya páros kézen fogva érkezett a fotósok elé. Egy pillanatig az énekesnő meg is állt, és megkérdezte lányától hogy érzi magát. Willow a kamerák előtt mosolyogva válaszolta, hogy „jól”, csak ekkor folytatták a fotózást.

A 46 éves Pink a 9 éves Jameson édesanyja is, aki ezúttal nem tartott velük a New York-i eseményre - az énekesnő férje, Carey Hart szintén hiányzott.

Pink februárban reagált azokra a médiában terjedő pletykákra, amelyek szerint különvált a férjétől. Az énekesnő akkor elmondta, hogy a hírek nem igazak, és ő maga is meglepődött rajtuk. A pár ezt követően márciusban együtt jelent meg egy Broadway-előadáson, ezzel is cáfolva a híreket. (Page Six)

