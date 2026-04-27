KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pink különleges vendéget vitt a vörös szőnyegre – így néz ki most az énekes lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 17:39
Különleges eseményen jelent meg az anya-lánya páros. Pink és Willow káprázatosan festettek a vörös szőnyegen.
CJA
A szerző cikkei

Pink lánya, Willow meglepte a közönséget, amikor vasárnap este megjelent egy vörös szőnyegen.

Pink lányával jelent meg a vörösszőnyegen
Pink lányával jelent meg a vörös szőnyegen
Fotó: Amy Katz

A 14 éves lány a hétvégén, a Broadwayen tartott „The Lost Boys” premierjén tűnt fel, ahol egy pánt nélküli piros ruhát és fűzős felsőt viselt - megjelenése igazán elbűvölő volt.

Az anya-lánya páros kézen fogva érkezett a fotósok elé. Egy pillanatig az énekesnő meg is állt, és megkérdezte lányától hogy érzi magát. Willow a kamerák előtt mosolyogva válaszolta, hogy „jól”, csak ekkor folytatták a fotózást.

A 46 éves Pink a 9 éves Jameson édesanyja is, aki ezúttal nem tartott velük a New York-i eseményre - az énekesnő férje, Carey Hart szintén hiányzott.

Pink februárban reagált azokra a médiában terjedő pletykákra, amelyek szerint különvált a férjétől. Az énekesnő akkor elmondta, hogy a hírek nem igazak, és ő maga is meglepődött rajtuk. A pár ezt követően márciusban együtt jelent meg egy Broadway-előadáson, ezzel is cáfolva a híreket. (Page Six)

Pink és lánya Willow

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu