Nicole Kidman otthagyná Hollywoodot? Meglepő új szakmában próbálná ki magát

Nicole Kidman szokatlan, de számára egy igen fontos döntést hozott meg azután, hogy édesanyja elhunyt: haláldúlának készül. A színésznő édesanyja a 2024 szeptemberében hunyt el, elvesztése mélyen megérintette, majd végül ez inspirálta arra, hogy új irányt vessen az életének.

Nicole Kidman a haldoklókat szeretné támogatni

A San Franciscó-i Egyetem hallgatóinak mesélt arról, hogy furcsán hangozhat a hivatás, viszont számára ez egyfajta személyes fejlődés. Mint mondta, édesanyja utolsó napjaiban gyakran azt érezte, hogy nem tudnak számukra elegendő támogatást nyújtani. „Amikor haldoklott az édesanyám, magányos volt, és eljött egy olyan pont, amikor már a család már nem volt képes többet adni” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy testvérével, Antonia Kidmannel együtt gondozták az édesanyjukat, miközben saját családjukat és munkájukat sem hanyagolhatták el.

Ez volt az a pont, amikor a színésznőben megfogalmazódott a gondolat, hogy milyen nagy szükség lenne olyan szakemberekre, akik a haldoklókat támogatják: „Azt kívántam, hogy bárcsak lennének olyan emberek, akik pártatlanul tudnak vigaszt, és gondoskodást nyújtani. Ez az egyik oka, hogy ezt fogom tanulni.”

Édesanyja emléke vezeti tovább az úton

A haláldúlák nem egészségügyi szakemberek, de ők nyújtanak támaszt és lelki támogatást a halál, a veszteség és az elmúlás folyamatában. Nicole számára személyes üggyé vált, ugyanis édesanyja akkor hunyt el, amikor a színésznő Olaszországban tartózkodott a Velencei Filmfesztiválon, ahol díjat kapott volna a Babygirl című filmben nyújtott alakításáért. „Sokkot kaptam, a családomhoz kell mennem.” - mondta akkor Nicole Kidman.

Édesanyja elvesztésével kapcsolatban csak hónapokkal később szólalt meg nyilvánosan, ekkor idézte fel az utolsó beszélgetésüket: „Épp repülőre szálltam, hogy hazamenjek hozzá, amikor azt mondta: Talán várj egy kicsit, most inkább magadra kellene figyelned, Nicky.”

Mióta elhunyt az édesanyja a színésznő életében több változás is történt: tönkre ment a Keith Urbannel való házassága, majd a válás után ő kapta két lányuk elsődleges felügyeleti jogát. A veszteségek ellenére is talált új célt a színésznő, és úgy tűnik, édesanyja emléke vezeti tovább ezen az úton - írta a Page Six.