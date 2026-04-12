Melissa McCarthy: Farkaséhesnek és dühöngő őrültnek éreztem magam

Megdöbbentette a rajongóit a színésznő, amikor a Saturday Night Live színpadán a korábbiaknál is karcsúbban jelent meg. Melissa McCarthy elárulta, hogy már nem görcsöl a túlsúlyán, lazán veszi a fogyást.

Melissa McCarthy végre jól érzi magát a bőrében (Fotó: Alberto Rodriguez/2026GG / Getty Images)

Melissa McCarthy fogyása végre normális keretek között zajlik

Végre elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Azért sikerül egészséges tempóban fogynom, mert abbahagytam a túlzott elemzést, a túlgondolást és az állandó aggódást. A lazítás, furcsa módon, bevált!

Az idei Golden Globe-gálán ismét sokkolta a jelenlévőket a vörös szőnyegen! Azt mondja, a fizikai változásában a magasabb fehérjetartalmú étrend, a férjével, Ben Falchukkal és a gyerekeivel, a 18 éves Viviannal és a 15 éves Georgette-tel közös séták, valamint az újonnan jött pilates-edzés, illetve a boksz iránti elkötelezettsége is segít neki.

Mindig lenyűgözte a rajongókat azzal, hogy a testpozitivitást hirdette, miközben a saját útját járta. A People magazinnak adott interjúban mesélt az orvos által felügyelt, napi 500 kalóriás folyadékdiétáról, amelyet 2003-ban követett, amikor megkapta a szerepét a Szívek szállodája című sorozatban.

„Soha többé nem tenném ezt! Farkaséhesnek és dühöngő őrültnek éreztem magam. 32 kilót fogytam négy hónap alatt, de egy életre megtanultam, hogy többé ne terheljem magam extrém dié-tákkal!” – mondta a színésznő, aki nem szab magának határidőket. „Arra gondoltam, hogy ha levezethetném a stresszt, eredményesebben fogynék. És ez működik! Már nem sietek a fogyással. Ha két év, ha négy év, én kibírom. A férjem, a gyerekeim és persze a rajongóim is sokat segítenek azzal, hogy szeretnek és támogatnak. Így könnyebb” - idézi a színésznőt a hot! magazin.