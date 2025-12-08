Melissa McCarthy brutális fogyása: Sokkolta a rajongókat legutóbbi megjelenése

Melissa McCarthy visszatért a Saturday Night Live színpadára, és olyan elképesztő átalakuláson ment keresztül, hogy pillanatok alatt felrobbantotta az internetet. A rajongók szinte megőrültek a színésznő látványos fogyásáért, amely a bulvársajtó szerint több, mint 40 kilogramm.

Melissa McCarthy brutális fogyását legfőképpen az életmódváltásnak köszönheti

(Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Melissa McCarthy látványa sokkolta a rajongóit

Amikor Melissa McCarthy megjelent a Studio 8H színpadán, a közönség nem csupán a fergeteges humorától ámult el. Az 55 éves színésznő látványosan karcsúbb, magabiztosabb és sugárzóbb volt, mint korábban bármikor. Elegáns fekete overálban lépett a kamerák elé, amely tökéletesen kiemelte megújult alakját, így nem csoda, hogy a nézők reakciói azonnal elárasztották a közösségi médiát.

Melissa McCarthy tagadja az Ozempic-kel kapcsolatos vádakat

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Melissa McCarthy Ozempic-vádjai

Ahogy az várható volt, a hatalmas átalakulás azonnal elindította a Melissa McCarthy fogyásával kapcsolatos találgatásokat. „Vajon hogyan sikerült ennyire rövid idő alatt ennyit fogynia?” – találgatták a rajongók. A kommentelők egy része természetes módszereket feltételezett, mások viszont az Ozempic nevű fogyasztószerhez kötötték a változást. Néhány rajongó nyíltan felvetette, hogy a sztár talán külső segítséget vett igénybe. A közösségi médiában megjelentek olyan hozzászólások is, amelyek szerint „nyilvánvaló, hogy Ozempicet használ”, amíg mások rögtön védelmükbe vették, hangsúlyozva, hogy kemény munka és életmódváltás is állhat a háttérben.

Melissa McCarthy az elmúlt évek alatt több, mint 40 kilótól szabadult meg

(Fotó: Freeman/Northfoto)

Melissa McCarthy fogyásáról vallott

Melissa McCarthy azonban továbbra is következetesen kerüli a direkt válaszokat. Korábban viszont már megnyílt ezzel kapcsolatban és akkor azt mondta, hogy a súlycsökkenes nagyrészt a stressz elengedésének és az egészségesebb életmódjának köszönhető.

Azt hiszem, van valami abban, hogy lazábbá válsz, és nem vagy annyira ideges és merev, ami furcsa módon bevált. Egyszerűen abbahagytam az állandó aggódást.

A Szívek szállodája sztárja fogyási útja során egy teljesen folyékony étrendet is kipróbált, amelynek során majdnem 30 kilót fogyott. Azt állította azonban, hogy ezt a módszert soha többé nem próbálná ki.