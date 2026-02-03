Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Tragédia! Meghalt Mel Gibson legendás filmjének legfélelmetesebb sztárja

mel gibson
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:47
Narcos (sorozat)Apocalypto
Mel Gibson maja civilizációs mozija után nehezen felejtettük el Middle Eye arcát. Legjobb szerepével emlékezünk az elhunyt Gerardo Taracena-ra.

A Mexikói Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia Instagram oldalán jelentette be a szomorú hírt, hogy 55 éves korában elhunyt Gerardo Taracena színész. Taracena a mexikói filmművészet egyik kiemelkedő és úttörő alakja volt, emellett több jelentős nemzetközi alakítása miatt ismerhette a közönség. Játszott a Netflix nagysikerű Narcos: Mexico című szériájában, de legemlékezetesebb alakítását a Mel Gibson rendezte Apocalypto-ban nyújtotta.  

Gerardo Taracena az Apocalypto című Mel Gibson filmben.
Gerardo Taracena a Mel Gibson rendezte Apocalypto-ból lehet ismerős a közönségnek (Fotó: Andrew Cooper, SMPS)

Gerardo Taracena filmjei 

Gerardo Taracena Mexikóvárosban született, majd a színészi pálya is ide kötötte. A Mexikói Egyetem drámatagozatán végzett, színpadi színészként és a perui Integro társulat táncosaként kezdte karrierjét. 1994-ben játszott először filmben, ezután majdnem minden évben dolgozott valamin. Az IMDB adatbázisa szerint összesen 107 filmben és sorozatban tűnt fel. Utolsó szerepét a 2025-ös Földevő című szériában kapta. Legemlékezetesebb filmjei között szerepel az Apocalypto, A tűzben edzett férfi, a Börtönregény, illetve a Netflix egyik sikersorozatában, a Narcos: Mexico-ban is játszott.  

Jelenet az Apocalypto című Mel Gibson filmből.
Az Apocalypto minden körülménye ellenére 2006 egyik sikerfilmje volt (Fotó: Andrew Cooper, SMPS)

Mel Gibson: Apocalypto 

A Mel Gibson rendezte Apocalypto volt az utolsó korhatáros film, ami a Disney zászlaja alatt került a mozikba, és a premier utáni héten a stúdió le is vetette a műsorról, annak ellenére, hogy nagy sikere volt a mozipénztáraknál. Mel Gibson rendező egy alkalommal Joe Rogan műsorában rántotta le a leplet az Apocalypto bukásának lehetséges körülményeiről. 

Az ausztrál színész-rendező emlékei szerint az Apocalypto premierhétvégéjén két másik film is debütált, az egyik Leonardo DiCaprio, a másik Cameron Diaz főszereplésével. Az Apocalypto, melyben nem játszottak neves sztárok, ráadásul idegen nyelven készült, gyakorlatilag halálra volt ítélve ezen körülmények között. Mégis, az első vetítési hét végére – ugyan csak kis fölénnyel – de ez a film vitte a prímet a pénztárban. A Disney mégis úgy döntött, leveszi a műsorról. Gibson érdekesnek találta, hogy egy újabb saját finanszírozású projekt tűnt el a süllyesztőben. Pedig az Apocalypto minden körülménye ellenére fontos darabja a filmtörténetnek. 

A casting során Mel Gibson és csapata különös hangsúlyt fektetett a szereplők kiválasztására. Az volt a szándékuk, hogy olyan színészeket találjanak a főbb szerepekre, akik a lehető legközelebb állnak a kitalált karakterek személyiségéhez, habitusához. Gerardo Taracena, aki Middle Eye karakterét alakította, és a történet főhősét, Jaguár Mancsot alakító, jelenleg éppen letartóztatás alatt álló Rudy Yungblood a felismerhetetlenségig maja őslakosnak sminkelve kerülnek véres konfliktusokba a maja civilizáció hanyatlása közepette. A film a legjobb smink kategóriában Oscar-jelölést is kapott, de az ugyanakkor debütált Guillermo del Toro rendezte A faun labirintusa elorozta a dicsőséget.  

 

