Orbán Viktor: Mindenki hozzon el mindenkit

Már csak napok választanak el minket az április 12-i választástól. Orbán Viktor a kampány véghajrájában is folytatja az országjárást. Most Sopronba látogatott, ahol hatalmas tömeg fogadta a Fő téren.

„Ez itt a Fidesz-KDNP nagygyűlése, ezért bár a hívatlan vendégeket is emberségesen fogadjuk, de azt ma este sem fogjuk megengedni, hogy a végén ők lekiabálják a fejünket. Ma olyanok is vannak itt, akik talán nem döntötték el, hogy mitévők legyenek vasárnap. Azt tanácsoljuk, álljanak a jobb lábukra, azon kényelmesebb az állás” – kezdte felszólalását Sopronban Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra kérte a jelenlevőket, szavazzanak Barcza Attilára, miniszterelnökként mindig számíthatott rá. A kormányfő arról beszélt, ha volt is valaha előny a másik oldalon, az elpárolgott. A kampány hangos többséggé emelte a jobboldalt.

Orbán Viktor elmondta, az utolsó száz méteren vannak egy négyszáz méteres síkfutásban. Arra kérte a jelenlevőket, ne osszanak, szorozzanak, mozgósítsák az ismerősüket. Azt mondja, mindenki hozzon el mindenkit. Mindenkire szükségünk lesz, mert nemzeti egységre lesz szükségünk a jövőben. A miniszterelnök arról beszélt, mindig megtiszteltetés neki Sopronba jönni, mert Sopron a hűség szimbóluma. Nem véletlen, hogy az elmúlt választásokon polgári képviselőket küldtek a parlamentbe. A kormányfő elmondta, a Fidesz egy latin szó. Jelentése hit, hűség bizalom. Sopron pedig a hűség városa, „ezért passzolunk mi egymással.”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatásáról szólva azt mondta, ez önbizalmat, biztonságot ad minden magyar embernek és családnak, biztonságot ad egész Magyarországnak. Arról beszélt, Szent István óta a mi helyünk Nyugaton van. Hozzátette: nekünk fáj, amit ma a Nyugaton látunk. A nyugati világhoz való legerősebb horgonyunk az USA és a velünk együttműködő republikánusok.

Arról is beszélt, csak mi magyarok dönthetjük el, kikkel vagyunk hajlandók együtt élni. Az is fáj nekünk, hogy Nyugaton divattá vált gúnyolni a családokat. És az is, hogy minket azért támadnak, mert kimondjuk: a házasság egy férfi és egy nő, az anya nő, az apa férfi. Régen ezt nem kellett beleírni az alkotmányba, tudta mindenki magától. A kormányfő megköszönte az amerikai elnöknek, hogy bemutatta barátságát a magyaroknak.

Orbán Viktor azt mondta, az elmúlt négy év igazságtalan volt.

Haladtunk, de sokkal többet haladtunk volna, ha nem kell háború árnyékában élni. Azt mondta, Magyarországon el fogják érni az egymillió forintos átlagjövedelmet a következő ciklus végére, és közel ötmillióan fognak dolgozni hazánkban. Azt is mondta, a legalább kétgyermekes édesanyák mára jövedelemadómentesek. Kimelte: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő.