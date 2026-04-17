Frey Timi megrázó vallomása: „Két nagyon közeli barátomat is elvesztettem”

Sokan L.L. Junior párjaként ismerték meg Frey Timi nevét, most azonban egy egészen más, sokkal személyesebb oldalát mutatta meg. Egy TikTok-videóban beszélt arról, milyen mély nyomot hagy benne, amikor egy barátság véget ér, és mennyire nehéz számára feldolgozni azt, ha valaki, aki korábban az élete része volt, egyik napról a másikra eltűnik. A vallomása sokakat megérintett, hiszen egy olyan témát hozott felszínre, amelyről ritkán beszélünk ilyen őszintén.

L.L. Junior Frey Timi szerelme és legjobb barátja is egyben, tökéletes az összhang közöttük (Fotó: Bors)

Frey Timi úgy éli meg, mint egy szakítást

Frey Timi nem kertelt, amikor arról beszélt, mit érez egy barátság elvesztésekor. Szavai mögött valódi fájdalom és feldolgozatlan érzések húzódnak meg, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy számára ezek a kapcsolatok rendkívül fontosak voltak.

Esküszöm, úgy élek meg egy barát elvesztését, mint más egy szakítást. A barát elvesztését olyan értelemben, hogy nem meghal, hanem valamiért eltávolodtok egymástól, vagy összevesztek, vagy bármilyen külső hatás ér benneteket, amiért nem vagytok már egymás életének részesei. Ebben az évben két nagyon közeli barátomat is elvesztettem, és eltávolodtunk egymástól. Nagyon nehezen tudok ebből továbblépni

– mondta TikTok-videójában Frey Timi.

A fiatal influenszer szavai rávilágítanak arra, hogy egy barátság vége sokszor még bonyolultabb, mint egy párkapcsolaté, hiszen nincs egyértelmű lezárás, nincs kimondott vég, mégis megszakad valami, ami korábban a mindennapok része volt.

Nem tudja elengedni őket

A történet ott válik igazán személyessé, amikor arról beszél, hogy a mai napig nem tudja teljesen elengedni azokat az embereket, akik egykor közel álltak hozzá. Nem haraggal gondol rájuk, inkább hiánnyal és kíváncsisággal.

Nagyon nehezen tudok továbblépni, és olyan is van, hogy nézegetem az instagramjukat. Valójában nem rosszindulatból, vagy irigységből, csak érdekel, hogy mi van velük, hogy jól vannak-e és merre tart az életük. Éppen ezért ahányszor lezárult egy barátságom, nem voltam arra képes, hogy kikövessem őket Instagramon, vagy hogy letiltsam őket. Nem tudnék nyugodt lenni úgy, hogy nem tudom, minden rendben van-e velük. Nekem ez a gondolat, hogy valakivel napi szinten megosztottatok érzéseket, egymás ruháit hordtátok, együtt mentetek csomó helyre és nem tudtátok egymás nélkül elképzelni az életeteket, úgy gondoltátok, hogy tényleg örökké tart ez a barátság, és utána egyik percről a másikra azon kapod magad, hogy már abszolút nem az életed része

– mesélte Frey Tímea táncos.