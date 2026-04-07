Együtt szökhettek el? Ugyanonnan tűnt el két kamaszlány, mindenki Nikit és Dorkát keresi

Eltűnt két fiatal lány Budapest VIII. kerületéből, egy kórházból. Alighanem együtt tervezték meg a gyerekek a szökésüket.

Jelenleg is keresi a rendőrség a két eltűnt tinilányt

Nikolett és Dorka április 3-án, húsvét nagypéntekén este tűnt el egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből, ugyanakkor ügyükben a XV. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást, azaz minden bizonnyal ott laknak. A 17 éves Nikolett körülbelül 150 centiméter magas, barna szemű és hosszú, barna hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete farmernadrágot és papucsot viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg. A vele egykorú Dorka szintén körülbelül 150 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú, barna hajú és barna szeme van. Eltűnésekor fekete kabátot, szürke farmernadrágot és sportcipőt viselt. Fotója itt látható.