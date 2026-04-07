Együtt szökhettek el? Ugyanonnan tűnt el két kamaszlány, mindenki Nikit és Dorkát keresi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 06:20
Jelenleg is keresik a rendőrök a fiatalokat. Az eltűnt lányokat nagypénteken látták utoljára.

Eltűnt két fiatal lány Budapest VIII. kerületéből, egy kórházból. Alighanem együtt tervezték meg a gyerekek a szökésüket.

Jelenleg is keresi a rendőrség a két eltűnt tinilányt
Nikolett és Dorka április 3-án, húsvét nagypéntekén este tűnt el egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből, ugyanakkor ügyükben a XV. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást, azaz minden bizonnyal ott laknak. A 17 éves Nikolett körülbelül 150 centiméter magas, barna szemű és hosszú, barna hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete farmernadrágot és papucsot viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg. A vele egykorú Dorka szintén körülbelül 150 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú, barna hajú és barna szeme van. Eltűnésekor fekete kabátot, szürke farmernadrágot és sportcipőt viselt. Fotója itt látható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a lányok tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
