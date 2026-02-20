„Nem vagy egyedül” – Diagnóisa után először jelent meg munkahelyén a BBC műsorvezetője

A BBC műsorvezetőjét, Dr Punam Krishant, pár hónapja lesújtó hír érte: emlőrákkal diagnosztizálták.
A Morning Live vezetője, aki két évvel ezelőtt a Strictly Come Dancing című műsorban (A Dancing With The Stars brit megfelelőjében) is részt vett, az Instagramon osztotta meg rákbetegsége hírét követőivel, és elmondta, hogy kezelés vár rá. A 42 éves Dr. Krishan nemrég fejezte be a terápiát, ezt követően pedig rögtön fiával indult egy kalandra. A közönséget sem hagyta magára: a Morning Live adásában is megjelent, hogy diagnózisáról és a kezelése során szerzett tapasztalatairól beszéljen.
A jelenlegi műsorvezető, Gordon Smart elmondta: most látta először kolléganőjét a diagnózis óta, és nagyon jó látni, milyen jól néz ki.
Dr. Krishan arról beszélt, hogy miután túlesett a nehéz időszakon, sokkal tisztábban látja a dolgokat. Úgy fogalmazott, más egy betegséget kívülről megérteni, és egészen más átélni. Hozzátette: szerinte az egyik legfontosabb dolog, hogy megosszuk a körülményeinket másokkal.
Akár a szeretteidről, akár a kollégáidról és a barátaidról van szó, egyszerűen magyarázd el nekik, hogy mit tapasztalsz, mert ez a támogatás mindent jelent.
Dr. Krishan a támogatás szerepe kapcsán kiemelte: a sok ijesztő tünet és bizonytalanság közepette a szeretet jelenti a legfontosabb kapaszkodót.
Azt is hangsúlyozta, hogy bár könnyű az internethez fordulni, hogy eloszlassuk a félelmeinket, ő ezt nem javasolja. Bár érezte a késztetést, inkább leírta a gondolatait, majd szakorvosaival beszélte át a kérdéseit.
Ők azok az emberek, akik valóban meg tudják válaszolni a kérdéseimet, amelyek az én esetemhez kapcsolódnak. Azt mondanám, kérlek, kerüld el az orvosok Google-keresését, ha lehet, mert az csak még több problémát okoz.
