"Szeméttel volt tele az arcom" – Orvosi műhiba áldozata lett a Dancing with the Stars sztárja

A Paula és Paulina sztárja évekig egy orvosi mulasztás súlyos következményeit viselte az arcán. Gabriela Spanic, akit az elmúlt években rengetegen támadtak a túlzásba vitt plasztikázás miatt, most tiszta vizet öntött a pohárba: gátlástalan kontárok tették tönkre az arcát!

Gabriela Spanic Dancing with the Stars-os szereplése után fontolgatta, hogy Magyarországra költözik a fiával (Fotó: Mediaworks)

Gabriela Spanic plasztika: csomók keletkeztek az arcában

Viaszbábunak és műanyag-királynőnek csúfolták rosszmájú követői a népszerű sorozatsztárt, de senki sem sejtette, hogy a háttérben valójában egy orvosi rémálom zajlik. Gaby most egy megrázó videóban tett vallomást arról, hogy korábbi kezelései során aljas módon átverték. A "szakemberek" olyan beavatkozásokat ajánlottak neki, amelyekről azt állították: a szervezet idővel teljesen lebontja a befecskendezett anyagot.

"Azt mondták, nem hagynak nyomot, csak fiatalítanak, majd felszívódnak" – magyarázta Gaby. Az ígéretekből viszont semmi nem lett, sőt! A töltőanyag nem tűnt el, ráadásul a színésznő szervezete idegen testként kezdte kezelni, ami súlyos gyulladásokhoz és granulómákhoz, azaz fájdalmas, kemény szövetcsomókhoz vezetett.

"Fiatalításnak indult, de súlyos pusztítás lett belőle" - mesélte szomorúan.

Sokk a műtőasztalon

Gaby végül megelégelte a bántásokat és hogy nem szeret a tükörbe nézni, ezért egy specialistához fordult segítségért. Az igazi sokk, azonban csak a műtőasztalon érte az orvost. Bár egy MRI vizsgálat korábban már jelezte a bajt, de a beavatkozás során vált világossá: az arca tele volt olyan anyagmaradványokkal, amik mérgezték az egészséges szöveteit.

Amikor az orvos felnyitotta a bőrt, megtalálta azt a sok szemetet az arcomban.

Gabriela Spanic megmutatta az új arcát (Fotó: Instagram)

"Nem vagyok viaszbábú!"

Gaby elmondta, hogy a mostani beavatkozás célja nem csupán az arcfelvarrás, hanem egy mentőakció volt. Bár az arca még duzzadt, de a tekintete ragyog. Végre újra tud mosolyogni, és boldogan néz a tükörbe.