"Szeméttel volt tele az arcom" – Orvosi műhiba áldozata lett a Dancing with the Stars sztárja

A Paula és Paulina sztárja évekig egy orvosi mulasztás súlyos következményeit viselte az arcán. Gabriela Spanic, akit az elmúlt években rengetegen támadtak a túlzásba vitt plasztikázás miatt, most tiszta vizet öntött a pohárba: gátlástalan kontárok tették tönkre az arcát!
Viaszbábunak és műanyag-királynőnek csúfolták rosszmájú követői a népszerű sorozatsztárt, de senki sem sejtette, hogy a háttérben valójában egy orvosi rémálom zajlik. Gaby most egy megrázó videóban tett vallomást arról, hogy korábbi kezelései során aljas módon átverték. A "szakemberek" olyan beavatkozásokat ajánlottak neki, amelyekről azt állították: a szervezet idővel teljesen lebontja a befecskendezett anyagot.
"Azt mondták, nem hagynak nyomot, csak fiatalítanak, majd felszívódnak" – magyarázta Gaby. Az ígéretekből viszont semmi nem lett, sőt! A töltőanyag nem tűnt el, ráadásul a színésznő szervezete idegen testként kezdte kezelni, ami súlyos gyulladásokhoz és granulómákhoz, azaz fájdalmas, kemény szövetcsomókhoz vezetett.
"Fiatalításnak indult, de súlyos pusztítás lett belőle" - mesélte szomorúan.
Gaby végül megelégelte a bántásokat és hogy nem szeret a tükörbe nézni, ezért egy specialistához fordult segítségért. Az igazi sokk, azonban csak a műtőasztalon érte az orvost. Bár egy MRI vizsgálat korábban már jelezte a bajt, de a beavatkozás során vált világossá: az arca tele volt olyan anyagmaradványokkal, amik mérgezték az egészséges szöveteit.
Amikor az orvos felnyitotta a bőrt, megtalálta azt a sok szemetet az arcomban.
Gaby elmondta, hogy a mostani beavatkozás célja nem csupán az arcfelvarrás, hanem egy mentőakció volt. Bár az arca még duzzadt, de a tekintete ragyog. Végre újra tud mosolyogni, és boldogan néz a tükörbe.
Emberi lény vagyok, nem egy viaszbábú. Az emberek azt várják, hogy úgy nézzek ki, mint a Paula és Paulinában, ami 32 éve volt. Ez egyszerűen lehetetlen. Most boldog vagyok, és újra egészséges. Csak ez számít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.