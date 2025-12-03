Durva fotó: Teljesen átműttette magát a Dancing with the Stars sztárja

Gabriela Spanicot, a venezuelai színésznőt senkinek sem kell bemutatni, hiszen amellett, hogy számos telenovellában láthattuk már (elég csak a Paula és Paulinára gondolni), énekesnőként is kipróbálta magát, majd jött a nagy bejelentés 2020-ban: Gabriela Spanic Magyarországra jön, hogy felszántsa a táncparkettet a Dancing with the Stars első évadának egyik versenyzőjeként.

Gabriela Spanic 2020-ban a Dancing with the Stars kedvéért érkezett Magyarországra (Fotó: Knap Zoltán)

Az 51 éves színésznő Andrei Mangra táncpartnere volt, és egészen az utolsó adásig menetelt, végül a harmadik helyen végeztek. Történt mindet annak ellenére, hogy Gaby nagyon nehéz időszakot élt át magyarországi tartózkodása alatt: édesanyja, Norma Utera ugyanis elhunyt.

„Kedves újságírók! Hivatalosan közöljük, hogy szeretett színésznőnk, Gabriela Spanic anyja, Norma Utrera de Spanic vasárnap elhunyt. Éveken át küzdött a rákkal. Gabriela mindig az édesanyja mellett állt a gyógyulási folyamatban. Norma állapotában nemrég figyelemreméltó javulás mutatkozott, ám sajnos szombaton elhunyt Mexikóvárosban. Gabriela a Dancing with the Stars előtt még egy videótelefon hívás erejéig el tudott búcsúzni anyukájától, a tragikus hírt pedig egy órával az élő show után tudta meg. Gabriela, aki nem lehetett ott a temetésen, továbbra is marad Budapesten és tovább versenyez a Dancing with the Starsban. Szívvel és lélekkel a családja mellett áll, de a színpadon továbbra is mindent megtesz majd a továbbjutásért. Kérjük a sajtó szíves megértését, Gabriela ugyanis nincs olyan állapotban, hogy nyilatkozzon” – állt a spanyol nyelvű közleményben.

Dancing with the Stars: Teljesen átalakítottak Gabriela Spanic arcát

Spanic tehát maradt, sőt azóta többször is járt Budapesten, amit nagyon megszeretett. Már ez idő alatt folyamatos téma volt a külseje, valamint az, hogy mennyire látszik rajta az idő múlása. Nos, kijelenthetjük, hogy most semennyire! Gabriela ugyanis egy brazil szépségklinika, a JK Estética Avançada bejegyzése alapján elképesztő átalakuláson ment keresztül, a kommentelők szerint most épp úgy néz ki, mint a Paula és Paulina sikerének idején.