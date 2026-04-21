Kiderült, mennyire kedvelik valójában Szoboszlai Dominikot Liverpoolban

Szinte kézzel fogható, mennyire felkapott lett mostanra Szoboszlai Dominik Liverpoolban. Hétfőn a Magyar Nemzet stábja is benézett a klub hivatalos boltjába, ahol gyorsan kiderült: a nevével ellátott mezek az idei szezon legkeresettebb darabjai közé tartoznak. Egyedül Mohamed Szalah előzi meg, de nála más a helyzet — az egyiptomi klasszis búcsúszezonja érezhetően megdobja az eladásokat. A boltban Kerkez Milos által aláírt mezt is találtak, bár ennek az ára igencsak borsos.

Szoboszlai Dominik a második legnépszerűbb választás a szurkolóknál

"Mely nevek a legnépszerűbbek a Liverpool-mezek hátulján?" – kérdezte a lap riportere az eladót.

"Mostanában Mohamed Szalahé. Mindezt aligha kell magyarázni, ugyanis a 33 éves szélső nemrég bejelentette, hogy az idény végén, kilenc év elteltével távozik Liverpoolból."

Ezt követően pedig megkérdezte, ki a második legnépszerűbb választás a szurkolóknál.

Egyértelműen Szoboszlai! Elképesztő, milyen teljesítményt nyújt a mostani idényben, számomra nem is kérdés, hogy ő a szezon legjobbja.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik mögött a két nyári érkező, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz következik, míg az ötös lista végére a csapatkapitány, a vasárnap az Everton ellen győztes gólt fejelő Virgil van Dijk került. Ugyanakkor nem túlzás azt állítani, hogy ha Szoboszlai szerződéshosszabbítása megvalósul – amiről egyelőre maga a játékos sem tudott új információval szolgálni –, akkor akár a lista élére is kerülhet, különösen annak fényében, hogy a Szalah nevével ellátott mezek már csak hetekig lesznek elérhetők.

A lap azt is tapasztalta, hogy jelenleg leárazások vannak a liverpooli boltban: az idei mezeket 31.000 ezer forintért kínálják, amelyre további 7000 forintot számolnak fel, ha valaki játékosnevet is kér rá. A bolt kínálatát végignézve az is kiderült, hogy aki mélyebben a pénztárcájába nyúl, különleges darabok közül válogathat. Kerkez Milos aláírt meze például 250 fontba (mintegy 101 ezer forintba) kerül, keretezve pedig már 400 fontot (166 ezer forintot) kérnek érte.