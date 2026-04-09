Tovább pusztít a 365 nap mostoha kistesója: folytatódik a Kamuprofil!

A semmiből támad a Netflix dél-amerikai szériájának reményeink szerint utolsó szezonja. A Kamuprofil új részei pár napon belül érkeznek a Netflixre, vagyis jöhetnek újra a bődületes fordulatok, forró szexjelenetek és némi izgalom is.

Szexet és izgalmat ígér a Kamuprofil új évada (Fotó: Netflix)

Kamuprofil a Netflixen

Aki eddig nem hallott volna a szériáról: sokak szerint a 365 nap című erotikus sorozat pusztítóbb, latin-amerikai verziója. Az alapfelállás szerint a show-táncosnő, Camila megismerkedik egy szexi férfival, ám az hirtelen eltűnik. A nő azonban nem hagyja annyiban, a férfi nyomába ered, aminek során kiderül: családja van, többek között egy vérmes, gyilkos hajlamú neje és egy még veszélyesebb apósa. Innen szép nyerni. A második évad néhány brutális gyilkossággal folytatódott, ahol Camila az egyik fő gyanúsítottá vált, miután próbálta a link Miguelt maga mögött hagyni, és férjével új életet kezdeni. Már-már beteges vonzódásuk azonban újabb galibákat és vagy két tucat, teljesen indokolatlan szexjelenetet szül.

Innen spoilereket tartalmaz a cikk!

Ánela ismét Camila életére tör? (Fotó: Netflix)

A harmadik évad cselekménye közvetlenül a 2. évad (Killer Match) drámai történései után folytatódik. A középpontban Camila és Miguel nászútja áll, amelyet sötét emlékek és a börtönből megszökött, bosszúszomjas exfeleség, Ángela fenyegetése árnyékol be. Az előzetes alapján Camila és Miguel élete is veszélybe kerül, sőt új fenyegetések is várnak rájuk, ami a túlfűtött románcuk mellett az életükbe is kerülhet. A főszerepekben továbbra is a szuperszexi Carolina Miranda és a háziasszonyok titkos vágyálma, Rodolfo Salas látható.

A producerek nyilatkozata szerint ez lesz a Kamuprofil utolsó évada, vagyis végleg pont kerül Camila és Miguel drámájára.

A Netflix Kamuprofil című sorozatának első két évada már megtekinthető, az új és egyben utolsó részek április 15-én érkeznek a streamingszolgáltató kínálatába.



