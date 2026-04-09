BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább pusztít a 365 nap mostoha kistesója: folytatódik a Kamuprofil!

365 nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 15:45
Ha azt hittük, hogy a 365 nap nap című filmsorozatnál nincs nagyobb vizuális környezetszennyezés, akkor nagyot tévedtünk! Érkezik a Kamuprofil 3. évada a Netflixre!
Bors
A szerző cikkei

A semmiből támad a Netflix dél-amerikai szériájának reményeink szerint utolsó szezonja. A Kamuprofil új részei pár napon belül érkeznek a Netflixre, vagyis jöhetnek újra a bődületes fordulatok, forró szexjelenetek és némi izgalom is.

Kamuprofil
Szexet és izgalmat ígér a Kamuprofil új évada (Fotó: Netflix)

Kamuprofil a Netflixen

Aki eddig nem hallott volna a szériáról: sokak szerint a 365 nap című erotikus sorozat pusztítóbb, latin-amerikai verziója. Az alapfelállás szerint a show-táncosnő, Camila megismerkedik egy szexi férfival, ám az hirtelen eltűnik. A nő azonban nem hagyja annyiban, a férfi nyomába ered, aminek során kiderül: családja van, többek között egy vérmes, gyilkos hajlamú neje és egy még veszélyesebb apósa. Innen szép nyerni. A második évad néhány brutális gyilkossággal folytatódott, ahol Camila az egyik fő gyanúsítottá vált, miután próbálta a link Miguelt maga mögött hagyni, és férjével új életet kezdeni. Már-már beteges vonzódásuk azonban újabb galibákat és vagy két tucat, teljesen indokolatlan szexjelenetet szül.

Innen spoilereket tartalmaz a cikk!

Ánela ismét Camila életére tör? (Fotó: Netflix)

A harmadik évad cselekménye közvetlenül a 2. évad (Killer Match) drámai történései után folytatódik. A középpontban Camila és Miguel nászútja áll, amelyet sötét emlékek és a börtönből megszökött, bosszúszomjas exfeleség, Ángela fenyegetése árnyékol be. Az előzetes alapján Camila és Miguel élete is veszélybe kerül, sőt új fenyegetések is várnak rájuk, ami a túlfűtött románcuk mellett az életükbe is kerülhet. A főszerepekben továbbra is a szuperszexi Carolina Miranda és a háziasszonyok titkos vágyálma, Rodolfo Salas látható.

A producerek nyilatkozata szerint ez lesz a Kamuprofil utolsó évada, vagyis végleg pont kerül Camila és Miguel drámájára.

A Netflix Kamuprofil című sorozatának első két évada már megtekinthető, az új és egyben utolsó részek április 15-én érkeznek a streamingszolgáltató kínálatába.


 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu