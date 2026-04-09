Miniüvegek és szénhidrát: Gáspár Bea táskája volt a Nagy Duett legnépszerűbb pontja – Tolvai Reni mindent videóra vett!

Elképesztő fordulattal ért véget A Nagy Duett 2026 hetedik élő adása. A döntő küszöbén kiderült, hogy az április 5-i rendkívüli adás során a már kiesett versenyzők lépnek majd újra színpadra, és egyetlen produkcióval próbálják meg visszaküzdeni magukat a fináléba. Lehetősége volt például ismét ringbe szállni Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó párosának, Barnai Judienak és Curtisnek, Galambos Lajosnak és Stana Alexandrának, de természetesen a szóban forgó Gáspár Bea és Peter Srámek duója is újra berobbanhatott A Nagy Duett színpadára. Srámek korábban így üzent a TV2 nézőinek: „Beával nagyon jóban vagyunk, nagyon sokat beszélünk. És lesz az embereknek még lehetősége szavazni ránk, attól, hogy mi kiestünk!” Bár a döntő kapujában végül búcsúzniuk kellett, a kiesés után világra szóló bulit csaptak. Pár napja azonban Peter Srámek TikTok-oldalán felbukkant egy beszédes videó, amelyből kiderül: Gáspár Bea már az élő adás előtt sem bízta a véletlenre a jókedvet.

A Nagy Duett 2026 színpadát Gáspár Bea és Peter Srámek adásról adásra lenyűgőzte (Fotó: Bors)

A Nagy Duett legutóbbi adása után végleg búcsúznunk kellett Gáspár Bea és Peter Srámek duójától. Közös munkájuk zárásaként Peter és Bea egy exkluzív luxusétteremben eresztették ki a gőzt, ahol nem bízták a véletlenre a hangulatot. A Bors kinyomozta, hogy az ominózus ünneplés a sztárok egyik kedvenc luxuséttermében történt, ahol nemcsak egy-egy menü kerül egy kisebb vagyonba, de a gyöngyöző italért is zsebbe kell nyúlni. A Srámekék által választott pezsgő pedig egy közel százezer forintos prémium kategória. Most azonban az is kiderült Peter Srámek TikTok videójából, hogy nemcsak az adás után adtak teret a lazulásnak Gáspár Beáék, a gasztrokirálynő ugyanis már A Nagy Duett adására is kész túlélőcsomaggal érkezett.