Alec Baldwin teljesen megtört a tragédia óta: "Otthon akarok maradni a gyerekeimmel, úgyhogy visszavonulok!"

A 68 éves színész meglepő és megrázó részleteket árult el egészségi és mentális állapotáról. Alec Baldwin Rust című filmjének forgatásán történt tragédia után nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is összeomlott, az elmúlt évek pedig szó szerint tönkretették az életét.

Alec Baldwin Rust című filmjének forgatásán történt tragédia teljesen összetörte a színészt

A Rust forgatásán egy operatőr életét vesztette, miután a színész egy olyan kellékfegyverrel lőtte meg, amelyben valójában éles lőszer volt

A színész ortosztatikus hipotenzióban (a vérnyomás hirtelen lezuhanása - a szerk.) szenvedett, többször is elájult, és fizikoterápiára volt szüksége

szenvedett, többször is elájult, és fizikoterápiára volt szüksége Végül ennek ellenére, az operatőr, Halyna Hutchins férjével kötött peren kívüli egyezség miatt vissza kellett mennie, hogy befejezze a filmet

Alec Baldwin sokkoló vallomást tett egészségi állapotáról

Alec Baldwin a The Hollywood Reporter Awards Chatter podcast műsorában megrázó részleteket osztott meg arról, milyen fizikai tünetekkel kellett megküzdenie a Rust című film forgatásán történt baleset után. Elmondása szerint egy olyan idegrendszeri problémával diagnosztizálták, amely sok esetben ájulást okozott nála:

Szóval el kellett mennem befejezni a filmet, és nagyon rosszul voltam. Olyan neurológiai problémám volt, ami a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése miatt alakult ki, ortosztatikus hipotenzió, ami ájulást okoz.

Az állapota végül annyira súlyos lett, hogy egy alkalommal nyolc napig ki sem tudott kelni az ágyból, és gyakorlatilag képtelen volt ellátni a mindennapi teendőit:

Abban az évben a Szent Patrik-napi hétvégén háromszor is elájultam, és egyszer ráestem a feleségemre. Őrület volt. Szörnyű volt. Szóval ágyba bújtam. Nyolc napig feküdtem az ágyban. Nem tudtam felkelni. Nem tudtam járni. Két hétig fizikoterápiára kellett járnom.

A trauma azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagyott benne. Szorongás és depresszió is jelentkezett nála, ami tovább rontotta Alec Baldwin egészségi állapotát. Mindezek ellenére végül a jogi kötelezettségek miatt kénytelen volt visszatérni, hogy befejezze a filmet, bár saját bevallása szerint messze nem volt a legjobb formájában.