Alec Baldwin teljesen megtört a tragédia óta: "Otthon akarok maradni a gyerekeimmel, úgyhogy visszavonulok!"

A 68 éves színész meglepő és megrázó részleteket árult el egészségi és mentális állapotáról. Alec Baldwin Rust című filmjének forgatásán történt tragédia után nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is összeomlott, az elmúlt évek pedig szó szerint tönkretették az életét.
Alec Baldwin a The Hollywood Reporter Awards Chatter podcast műsorában megrázó részleteket osztott meg arról, milyen fizikai tünetekkel kellett megküzdenie a Rust című film forgatásán történt baleset után. Elmondása szerint egy olyan idegrendszeri problémával diagnosztizálták, amely sok esetben ájulást okozott nála:
Szóval el kellett mennem befejezni a filmet, és nagyon rosszul voltam. Olyan neurológiai problémám volt, ami a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése miatt alakult ki, ortosztatikus hipotenzió, ami ájulást okoz.
Az állapota végül annyira súlyos lett, hogy egy alkalommal nyolc napig ki sem tudott kelni az ágyból, és gyakorlatilag képtelen volt ellátni a mindennapi teendőit:
Abban az évben a Szent Patrik-napi hétvégén háromszor is elájultam, és egyszer ráestem a feleségemre. Őrület volt. Szörnyű volt. Szóval ágyba bújtam. Nyolc napig feküdtem az ágyban. Nem tudtam felkelni. Nem tudtam járni. Két hétig fizikoterápiára kellett járnom.
A trauma azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is mély nyomot hagyott benne. Szorongás és depresszió is jelentkezett nála, ami tovább rontotta Alec Baldwin egészségi állapotát. Mindezek ellenére végül a jogi kötelezettségek miatt kénytelen volt visszatérni, hogy befejezze a filmet, bár saját bevallása szerint messze nem volt a legjobb formájában.
Alec Baldwin életét gyökeresen felforgatta a 2021-es Rust című film forgatásán történt tragédia, amelyben Halyna Hutchins életét vesztette. A baleset során a színész kezében elsült egy kellékfegyver, amely a szabályokkal ellentétben éles lőszert tartalmazott, a meglőtt operatőr pedig belehalt a sérülésbe. Az ügy hosszú jogi procedúrához vezetett: Alec Baldwint gondatlanságból elkövetett emberöléssel is megvádolták, ám azokat végül 2024-ben ejtették. És bár jogilag lezárult az ügy, az érzelmi és mentális következmények máig kísértik őt. Úgy fogalmazott, a történtek 'minden szempontból' hatással voltak az életére: a karrierjére, a családjára és az egészségére is.
A megpróbáltatások után Alec Baldwin teljesen átértékelte az életét. Azt mondta, ma már legszívesebben visszavonulna a színészettől, és idejét kizárólag a családjának szentelné. Éppen ezért az elmúlt években szinte folyamatosan otthon volt a gyerekeivel, és bevallása szerint már nem is vágyik arra, hogy visszatérjen a reflektorfénybe:
Végül sokat maradtam otthon. Három és fél évig otthon voltam a gyerekeimmel, alig dolgoztam… Már nem akarok elmenni otthonról. Tényleg nem. Nem akarok többé dolgozni. Otthon akarok maradni a gyerekeimmel, úgyhogy visszavonulok!
Ebben a nehéz időszakban pedig hatalmas támaszt jelentett számára felesége, Hilaria Baldwin. És bár Alec Baldwin karrierje még nem ért teljesen véget, egyértelmű, hogy a színész prioritásai megváltoztak. A tragédia óta már nem a hírnév vagy a munka áll az első helyen, hanem a család és a gyógyulás.
