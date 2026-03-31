„A fájdalom, amit ma érzünk, túl mély ahhoz, hogy szavakba öntsük” – elhunyt a világ kedvenc nagymamája

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 21:35
nagymamainfluenszer
Zokogva jelentette be unokája a tragikus hírt, miszerint 96 éves korában elhunyt a világ kedvenc nagymamája, a 8 millió rajongóval rendelkező Amália Theresa da Silva, művésznevén Vó da Pomba.
Amália Theresa da Silva, művésznevén Vó Da Pomba nem egy átlagos nyugdíjas volt. Míg mások a kötögetéssel foglalatoskodnak, ő a TikTokot és az Instagramot hódította meg csípős humorával és végtelen életigenlésével. Unokájával közösen készített videóit több mint 8 millióan követték, és mindenki imádta huncut tekintetét, amivel még a legnehezebb napokon is képes volt jókedvet fakasztani.

Fotó: Unsplash

Tíz évig küzdött a kórral Vó da Pomba

Kevesen tudták, de a vidám maszk mögött komoly dráma húzódott: az asszonynál több mint tíz évvel ezelőtt diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. Azonban ahelyett, hogy feladta volna, a videózásba menekült. Unokája korábban elárulta: a közös munka és a rajongók szeretete tartotta szinten az állapotát.

Nagyon jól szórakozik. Mindig is nagyon játékos volt, imádja a csínytevéseket, főleg akkor, amikor én nyugodtan próbálom végezni a dolgom. Jelentős javulást láttunk nála, az Alzheimere is stabilizálódott

– mesélte korábban a büszke unoka.

Az utolsó szívdobbanásig fogták a kezét

Az elmúlt hetekben azonban a vidám videókat felváltották a szívszorító kórházi képkockák. A család az utolsó pillanatig nem tágított az ágya mellől, minden másodpercet kiélveztek, amit még vele tölthettek. Unokája a közösségi oldalán, egy végtelenül fájdalmas posztban búcsúzott tőle:

Megszakad a szívünk, bejelentjük nagymamánk, Amália távozását. A fájdalom, amit ma érzünk, túl mély ahhoz, hogy szavakba öntsük; azonban a szeretet, a hála és a mély vágyódás, amit maga után hagy, örökké élni fog bennünk. Az ő kedvessége, a fénye és minden, ami ő volt, örökké velünk marad.

A rajongók világszerte gyertyagyújtással és megható üzenetekkel emlékeznek a nagymamára, aki bebizonyította: a kor csak egy szám, a szeretet pedig minden betegségnél erősebb – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
