Gyászolnak a rajongók: Elhunyt az Odaát sorozat színésznője

Az Odaát és az iZombie sorozatokból ismert színésznő, Carrie Anne Fleming elhunyt, miután hosszú ideig küzdött mellrákkal.
Halálhírét a 75 éves Jim Beaver jelentette be. A páros Bobby Singer és Karen Singer házaspárt alakította a népszerű Odaát című sorozatban. Beaver a Variety magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy az 51 éves Fleming még a múlt hónapban vesztette életét a mellrákkal folytatott küzdelme során.
Fleming már fiatal korától szenvedélyesen érdeklődött a színészet iránt. Drámát tanult a Kaleidoscope Színházban és a Kidco Theatre Dance Company-ban. Diplomája megszerzése után modellkedni kezdett, hogy eltartsa családját.
Színészi pályafutása során korai áttörést jelentő szerepeket kapott a Száguldó vipera című sorozatban, amely 1994-ben debütált, valamint Adam Sandler 1996-os filmjében, a Happy, a flúgos golfos-ban. Legutóbb a 2015-ös The Unauthorized Full House Story című televíziós filmben szerepelt, amely a Full House című sitcom készítését mutatta be.
Fleminget lánya, Madalyn Rose gyászolja, aki volt férjétől, Ronald James McConaghy-tól született. A megemlékezése időpontja még bejelentésre vár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.