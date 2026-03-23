Gyászolnak a rajongók: Elhunyt az Odaát sorozat színésznője

Az Odaát és az iZombie sorozatokból ismert színésznő, Carrie Anne Fleming elhunyt, miután hosszú ideig küzdött mellrákkal.

Halálhírét a 75 éves Jim Beaver jelentette be. A páros Bobby Singer és Karen Singer házaspárt alakította a népszerű Odaát című sorozatban. Beaver a Variety magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy az 51 éves Fleming még a múlt hónapban vesztette életét a mellrákkal folytatott küzdelme során.

Fleming már fiatal korától szenvedélyesen érdeklődött a színészet iránt. Drámát tanult a Kaleidoscope Színházban és a Kidco Theatre Dance Company-ban. Diplomája megszerzése után modellkedni kezdett, hogy eltartsa családját.

Színészi pályafutása során korai áttörést jelentő szerepeket kapott a Száguldó vipera című sorozatban, amely 1994-ben debütált, valamint Adam Sandler 1996-os filmjében, a Happy, a flúgos golfos-ban. Legutóbb a 2015-ös The Unauthorized Full House Story című televíziós filmben szerepelt, amely a Full House című sitcom készítését mutatta be.

Fleminget lánya, Madalyn Rose gyászolja, aki volt férjétől, Ronald James McConaghy-tól született. A megemlékezése időpontja még bejelentésre vár.

