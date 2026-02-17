Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Az HBO Max visszaküldi Steve Carellt az iskolapadba: Ekkor érkezik az év vígjátéka!

2026. február 17. 17:20
Nem áll le az újévi streaming-sorozatdömping. Az HBO Max tovább bővíti a kínálatot, és hamarosan közönség elé tárja a Steve Carell főszereplésével készített vígjátéksorozatát, a Roostert.
Egy biztos, a nézőknek nincs sok oka panaszkodni az HBO Max kínálatára. A streamingóriás idén is szabályosan elkényezteti a platformra látogató kíváncsiskodókat, hiszen ugyan még csak február van, máris három nagyágyú tarolta le az HBO Max-sorozatok mezőnyét. Noah Wyle megint életeket ment a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadában, a Trónok harca izgalmas spinoffot kapott A hét királyság lovagja személyében, Valentin-napon pedig befutott a legromantikusabb sorozatként is emlegetett Forró viszály, és a sort még lehetne folytatni. A mezőny nemhogy gyengülne, hanem hamarosan tovább erősödik, ebben pedig napjaink egyik legjobb komikusának számító Steve Carellnek is benne van a keze.

HBO Max Steve Carell Rooster
A Steve Carell-filmek és sorozatok hamarosan új szériával bővülnek az HBO Max jóvoltából (Fotó: YouTube)

Steve Carell a lánya miatt megint egyetemre jár

Az Oscar-jelölt, Golden Globe-díjas Steve Carell már megint kikotyvasztott valamit, amiből könnyen közönségsiker lehet. Rooster címre hallgató, HBO-val közös projektje cselekményének középpontjában egy közkedvelt író áll, aki mindent hátrahagy azért, hogy segítsen a durva válást feldolgozni igyekvő lányának.

A Carell által alakított főhősünk még gyermeke egyetemi campusára is beköltözik, hogy vendégóraadóként újra belevesse magát a féktelen főiskolai bulik világába, amivel persze talán többet árt, mint használ a lányával való kapcsolatának.

Steve Carell Rooster című sorozata egy apa és lánya helyrerázódó kapcsolatáról szól (Fotó: YouTube)

Az HBO nem bízta a véletlenre, hiszen amellett, hogy a humor nagyágyúját nevezte ki főszereplőnek, az alkotóbrigádot is igazi gigászok erősítik, elég csak arra a Bill Lawrence-re gondolni, akinek olyan sikerszériákat köszönhetünk mint a Dokik, a Ted Lasso vagy a Michael J. Foxot reaktiváló Direkt terápia.

A 10 epizódos Rooster 2026. március 8-án debütál az HBO Max kínálatában.

A Rooster főhőse egy híres író, aki visszacsöppen az alkoholáztatta egyetemi bulikba (Fotó: YouTube)

Tavasszal sem áll le az HBO Max

Ha pedig a nézők azt gondolnák, a Netflix ősi riválisa beérné az év talán legjobban várt komédiaszériájának premierével, nagyobbat nem is tévedhetnének.

A nőnapi Rooster-köszöntőt követően ugyanis még szintén márciusban érkezik a Jóbarátok Phoebe-je, azaz Lisa Kudrow A visszatérés című szitkomjának 3. évada, ha pedig már harmadik felvonást emlegetünk, nem mehetünk el szó nélkül a Zendayát, Sydney Sweeney-t és Jacob Elordit ismét egy fedél alá kerítő Eufória záróakkordja mellett sem, mely áprilisban debütál.

A sor pedig itt még nem áll le, hiszen jön a DTF St. Louis címre keresztelt minisorozat is, melyben a streaming túlpartjáról érkező, a Stranger Things 5. évadában elköszönő balhés tévémacsót, David Harbourt láthatjuk a főszerepben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
