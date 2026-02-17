Az HBO Max visszaküldi Steve Carellt az iskolapadba: Ekkor érkezik az év vígjátéka!

Egy biztos, a nézőknek nincs sok oka panaszkodni az HBO Max kínálatára. A streamingóriás idén is szabályosan elkényezteti a platformra látogató kíváncsiskodókat, hiszen ugyan még csak február van, máris három nagyágyú tarolta le az HBO Max-sorozatok mezőnyét. Noah Wyle megint életeket ment a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadában, a Trónok harca izgalmas spinoffot kapott A hét királyság lovagja személyében, Valentin-napon pedig befutott a legromantikusabb sorozatként is emlegetett Forró viszály, és a sort még lehetne folytatni. A mezőny nemhogy gyengülne, hanem hamarosan tovább erősödik, ebben pedig napjaink egyik legjobb komikusának számító Steve Carellnek is benne van a keze.

A Steve Carell-filmek és sorozatok hamarosan új szériával bővülnek az HBO Max jóvoltából (Fotó: YouTube)

Steve Carell a lánya miatt megint egyetemre jár

Az Oscar-jelölt, Golden Globe-díjas Steve Carell már megint kikotyvasztott valamit, amiből könnyen közönségsiker lehet. Rooster címre hallgató, HBO-val közös projektje cselekményének középpontjában egy közkedvelt író áll, aki mindent hátrahagy azért, hogy segítsen a durva válást feldolgozni igyekvő lányának.

A Carell által alakított főhősünk még gyermeke egyetemi campusára is beköltözik, hogy vendégóraadóként újra belevesse magát a féktelen főiskolai bulik világába, amivel persze talán többet árt, mint használ a lányával való kapcsolatának.

Steve Carell Rooster című sorozata egy apa és lánya helyrerázódó kapcsolatáról szól (Fotó: YouTube)

Az HBO nem bízta a véletlenre, hiszen amellett, hogy a humor nagyágyúját nevezte ki főszereplőnek, az alkotóbrigádot is igazi gigászok erősítik, elég csak arra a Bill Lawrence-re gondolni, akinek olyan sikerszériákat köszönhetünk mint a Dokik, a Ted Lasso vagy a Michael J. Foxot reaktiváló Direkt terápia.

A 10 epizódos Rooster 2026. március 8-án debütál az HBO Max kínálatában.

A Rooster főhőse egy híres író, aki visszacsöppen az alkoholáztatta egyetemi bulikba (Fotó: YouTube)

Tavasszal sem áll le az HBO Max

Ha pedig a nézők azt gondolnák, a Netflix ősi riválisa beérné az év talán legjobban várt komédiaszériájának premierével, nagyobbat nem is tévedhetnének.

A nőnapi Rooster-köszöntőt követően ugyanis még szintén márciusban érkezik a Jóbarátok Phoebe-je, azaz Lisa Kudrow A visszatérés című szitkomjának 3. évada, ha pedig már harmadik felvonást emlegetünk, nem mehetünk el szó nélkül a Zendayát, Sydney Sweeney-t és Jacob Elordit ismét egy fedél alá kerítő Eufória záróakkordja mellett sem, mely áprilisban debütál.