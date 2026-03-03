Különleges vendéggel bukkant fel az Oscar-díjas színész: tinédzser lányát mutatta meg a világnak

Az Oscar-díjas színész, Benicio Del Toro különleges vendéggel jelent meg a vörös szőnyegen: ritkán látott tinédzser lányát vitte magával.

Az Oscar-díjas színész lányával jelent meg a díjátadón (Fotó: Pexels - Képünk illusztráció)

Az Egyik csata a másik után Puerto Ricó-i sztárja az Actor Awards gálán tűnt fel, ahol a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték. A 14 éves Delilah is az édesapjával tartott - ez volt az első vörös szőnyeges szereplése.

Benicio del Toro lánya 2011-ben jött a világra: az édesanyja Kimberly Stewart színésznő és modell, a rocker Rod Stewart lánya. Benicio és Kimberly még Delilah születése előtt szakítottak, ám azóta is közösen, békességben nevelik a gyermeküket - írja a HELLO!

Az egész család, Benicióval együtt, a kórházban volt, anyukám és Benicio pedig mellettem voltak a szülőszobában

- mondta el Kimberly Stewart egy korábbi interjúban, majd kiemelte, hogy apa és lánya között különleges kötelék áll fenn, a színész pedig élete legfontosabb feladatának tartja az apaságot.

Apa vagyok, és ez mindent megváltoztat… Egy másik emberi lény jövőjére gondolok, akit annyira szeretek

- nyilatkozta 2016-ban.

Az Oscar-díjas színész és lánya: