Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Különleges vendéggel bukkant fel az Oscar-díjas színész: tinédzser lányát mutatta meg a világnak

Benicio Del Toro
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 13:45
oscar díjasvörös szőnyeg
Benicio Del Toro lányának első debütálása mesésre sikerült. Az Oscar-díjas színész lánya varázslatosan festett a díjátadón.
CJA
A szerző cikkei

Az Oscar-díjas színész, Benicio Del Toro különleges vendéggel jelent meg a vörös szőnyegen: ritkán látott tinédzser lányát vitte magával.

Az Oscar-díjas színész lányával jelent meg díjátadón
Az Oscar-díjas színész lányával jelent meg a díjátadón (Fotó: Pexels - Képünk illusztráció)

Az Egyik csata a másik után Puerto Ricó-i sztárja az Actor Awards gálán tűnt fel, ahol a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték. A 14 éves Delilah is az édesapjával tartott - ez volt az első vörös szőnyeges szereplése. 

Benicio del Toro lánya 2011-ben jött a világra: az édesanyja Kimberly Stewart színésznő és modell, a rocker Rod Stewart lánya. Benicio és Kimberly még Delilah születése előtt szakítottak, ám azóta is közösen, békességben nevelik a gyermeküket - írja a HELLO!

Az egész család, Benicióval együtt, a kórházban volt, anyukám és Benicio pedig mellettem voltak a szülőszobában

- mondta el Kimberly Stewart egy korábbi interjúban, majd kiemelte, hogy apa és lánya között különleges kötelék áll fenn, a színész pedig élete legfontosabb feladatának tartja az apaságot.

Apa vagyok, és ez mindent megváltoztat… Egy másik emberi lény jövőjére gondolok, akit annyira szeretek

- nyilatkozta 2016-ban.

Az Oscar-díjas színész és lánya:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu