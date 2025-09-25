„Csak a holttestemen keresztül!” — Leonardo DiCaprio apja nem örült fia névváltásának

A mai naptól látható az Egyik csata a másik után című film a magyar mozikban. Az izgalmas thriller szatíra az első visszajelzések alapján akár Benicio del Toro és Lenny Williams egyik legnagyobb dobása lehet. Hogy kicsoda? Persze, eddig a pontig mi se tudtuk, hogy ez lehetett volna Leonardo DiCaprio túlontúl lebutított művészneve.
Nem sokan tudják egyébként, hogy a világsztár valódi teljes neve Leonardo Wilhelm DiCaprio, amit lássuk be, tényleg át kellett gondolni egy némileg marketingbarátabb megnevezéssé. Az első nekifutás ugyanakkor nem tűnt túl kedvezőnek a színész számára.
DiCaprio legutóbb a New Heights podcastben beszélt a karrierje elején lezajlott különös beszélgetésről.
Sikerült találnunk egy ügynököt. Azt mondja: 'A neved túl etnikus' — mire én: 'Hogy érted? Mármint a Leonardo DiCaprio?' — mire ő: 'Nem jó, túl etnikus. Senki nem fog felvenni. Az új neved mostantól Lenny Williams'
— emlékezett vissza DiCaprio.
A színész azt is elmondta, hogy ekkor még csak 12 éves körüli volt és nem értette, miért kellene megváltoztatnia a nevét, de az ügynök kötötte az ebet a karóhoz, mondván, hogy ő márpedig akkor is Lenny lesz, ami a Leonardo rövidítve.
A Titanic és a Wall Street Farkasa sztárja azt is elmesélte, hogy a döntés után egy portréfotó is készült róla, amin már az új neve volt látható. Ezt mutatta meg az apjának, aki mérgében összetépte a képet és azt morogta:
Csak a holttestemen keresztül!
A többi már történelem. Leonardo DiCaprioból nem lett Lenny Williams, de napjaink egyik legfoglalkoztatottabb és legkedveltebb színésze lett olyan zseniális filmekkel, mint A tégla, az Eredet, a Django elszabadul, a Ne nézz fel! és A visszatérő. Legújabb filmje, az Egyik csata a másik után impozáns 98%-os kritikai sikernek örvend a Rotten Tomatoes-on, ami jó reményeket kelt bennünk a film és a színész további karrierjének irányába.
