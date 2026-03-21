"Ez egy szoptató anya teste" - hatalmas mellei miatt támadták be a világsztár feleségét

Mellbotrány az Oscar-gálán. Nicholas Hoult felesége merész ruhaválasztással hívta fel magára a figyelmet, azonban most megelégelte az interneten tett megjegyzéseket – közölte a Mirror. Visszaszólt a testét kritizálóknak: a színész felesége, Bryana Holly elmondta, hogy látta a megjegyzéseket, és szeretne reagálni rájuk.
Láttam a megjegyzéseket a mellemről
– mondta a Vanity Fair Oscar-partin viselt ruhája körüli vita után.
Bryana Holly most visszavágott a testét érő kritikáknak. A 32 éves színészfeleség egy fekete, flitteres ruhában jelent meg, aminek rendkívül mély kivágása volt. Ezáltal elég sokan megcsodálhatták hatalmas kebleit, amire természetesen rengeteg komment is érkezett. Bryana ezekre most Instagram-sztoriban reagált.
Ez egy szoptató anya teste, aki már órák óta nem etette a gyerekeit, oké? Aki tudja, az tudja... Nem tartozom senkinek magyarázattal!
Bryana és Nicholas 2017 óta vannak együtt és két közös gyermekük van. A pár igyekszik védeni magánéletét, ami az eset után nem is meglepő.
Nicholas Hoult ismert szerepei közé tartozik a Skins sorozat és az X-Men filmekben alakított Bestia karaktere.
