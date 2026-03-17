Végtelenül romantikus: a víz alatt kérte meg barátnője kezét a sztárénekes

Nem mindennapi módját választotta az eljegyzésnek James Hetfield: a Metallica ikonikus énekese a tenger mélyén, búvárkodás közben tette fel a nagy kérdést szerelmének, Adriana Gillett-nek.

Romantikus módon kérdte meg párja kezét a Metallica frontembere

Fotó: EMPICS Entertainment / Northfoto

A zenész a közösségi oldalain osztotta meg az örömhírt, miszerint párja igent mondott. A bejelentést a zenekar hivatalos felületein is közzétették, ahol egy igazán különleges felvétel is napvilágot látott: a képen a pár a víz alatt lebeg, miközben Hetfield egy táblát tart a kezében ezzel a felirattal:

Adriana Gillett, hozzám jössz feleségül?

A poszt szövege rövid és lényegre törő volt:



Igent mondott!

Eljött a régóta várt pillanat a Metallica énekesének

Adriana Gillett a saját Instagram-oldalán szintén megosztotta az emlékezetes eseményt, és részletesebben is mesélt róla. Elárulta, hogy a lánykérés egy születésnapi utazás során történt, ráadásul egy egészen különleges élmény közben: cetcápákkal úsztak együtt, amikor Hetfield feltette a kérdést. Bejegyzésében így fogalmazott:

A legjobb születésnapi meglepetés. Péntek 13-án cetcápákkal úsztunk, és közben kaptam a legkülönlegesebb, legromantikusabb lánykérést, amit egy Halak csillagjegyű ember csak elképzelhet.

Nehéz időszak után új fejezet

A rocklegenda magánélete az elmúlt években komoly fordulatot vett. 2022-ben derült ki, hogy Hetfield és felesége, Francesca Hetfield – több mint két és fél évtizedes házasság után – külön utakon folytatják. Kapcsolatuk 1997-ben kezdődött hivatalosan, és három gyermekük született.

A zenész korábban többször nyíltan beszélt személyes problémáiról is, beleértve az alkoholfüggőséggel, a szorongással és az önértékelési gondokkal vívott küzdelmét. Egy 2022-es brazíliai koncerten például arról mesélt a közönségnek, hogy fellépések előtt gyakran küzd félelemmel és bizonytalansággal – írja a Magyar Nemzet.