Bántalmazó apa miatt lett komikus: meglepő titkai derültek ki a Csupasz pisztoly sztárjának

Sosem hallott titkok derültek ki a világ leghíresebb komikusáról. Leslie Nielsen a Csupasz pisztoly-filmek sztárjaként futtott be, de sokan nem tudták, hogy a bohócszerepek mögött szörnyű, gyerekkori traumák kísértették az egykori sztárt.

Leslie Nielsen szomorú bohóc volt a szíve mélyén Fotó: Zuma/ Northfoto

Leslie Nielsen filmes karrierje erőszakos apjának "köszönhető"

Walesi, dán, kanadai és amerikai volt egyszerre

A Nielsen vezetéknevet a dán apai ősöktől örökölte, míg anyai oldalon Walesből vándoroltak ki a felmenői. Méghozzá Kanadába, hiszen itt született Leslie Nielsen 1926. február 11-én. A karrierje miatt költözött át később az Egyesült Államokba, melynek aztán az állampolgárságát is megkapta.

Nagyon jóban volt kanadai politikusokkal

Ez pedig nem csak azért fordulhatott elő, mert a színészi életműve miatt mindenféle magas állami kitüntetésben részesítették. Hanem mert egyenesen rokoni kapcsolatai vezettek a legmagasabb szintre: az egyik testvére évtizedeken át volt a kanadai parlament prominens képviselője, sőt egy időben az ország miniszterelnök-helyettese is.

Leslie Nielsen katonaként szolgált a második világháború alatt

Mindössze 17 évesen jelentkezett a kanadai hadseregbe, ráadásul ezt akkor tette, amikor épp zajlott a második világháború. Kiképzést kapott repülőgépen szolgáló fedélzeti lövészként, de a bevetésére már nem került sor.

A Csupasz pisztoly-filmek tették híressé Fotó: PARAMOUNT PICTURES

Hallókészülékkel élte le az életét

Olyan súlyos halláskárosultsággal rendelkezett, ami jogilag már a siketek közé sorolta. Hallókészülékkel tudott funkcionálni a magánéletében és a forgatásokon is, sőt a színészi karrierje előtt egy darabig még dj-ként is dolgozott egy kanadai rádiónál.

Szomorú okból indult a színészi karrierje

Azért lépett le otthonról 17 évesen, mert a kanadai rendvédelmi erőknél dolgozó apja rendszeresen verte őt és a többi családtagját is. Saját elmondása szerint a színészi karrierje otthon indult, amikor az apjának meggyőzően kellett hazudnia, hogy elkerülje a büntetéseket

Nem komikusként kezdte

A színészi pályája első felében egyáltalán nem vígjátékokban szerepelt, sőt sokszor a rosszfiúk szerepét osztották a markáns arcú, termetes színészre. A Tiltott bolygó című sci-fije a maga műfajában meghatározó alkotás lett, és a Star Trek-univerzum fő ihletőjeként szokás hivatkozni rá – melynek Leslie Nielsen is nagy rajongója volt.