Bántalmazó apa miatt lett komikus: meglepő titkai derültek ki a Csupasz pisztoly sztárjának

Sosem hallott titkok derültek ki a világ leghíresebb komikusáról. Leslie Nielsen a Csupasz pisztoly-filmek sztárjaként futtott be, de sokan nem tudták, hogy a bohócszerepek mögött szörnyű, gyerekkori traumák kísértették az egykori sztárt.
A Nielsen vezetéknevet a dán apai ősöktől örökölte, míg anyai oldalon Walesből vándoroltak ki a felmenői. Méghozzá Kanadába, hiszen itt született Leslie Nielsen 1926. február 11-én. A karrierje miatt költözött át később az Egyesült Államokba, melynek aztán az állampolgárságát is megkapta.
Ez pedig nem csak azért fordulhatott elő, mert a színészi életműve miatt mindenféle magas állami kitüntetésben részesítették. Hanem mert egyenesen rokoni kapcsolatai vezettek a legmagasabb szintre: az egyik testvére évtizedeken át volt a kanadai parlament prominens képviselője, sőt egy időben az ország miniszterelnök-helyettese is.
Mindössze 17 évesen jelentkezett a kanadai hadseregbe, ráadásul ezt akkor tette, amikor épp zajlott a második világháború. Kiképzést kapott repülőgépen szolgáló fedélzeti lövészként, de a bevetésére már nem került sor.
Olyan súlyos halláskárosultsággal rendelkezett, ami jogilag már a siketek közé sorolta. Hallókészülékkel tudott funkcionálni a magánéletében és a forgatásokon is, sőt a színészi karrierje előtt egy darabig még dj-ként is dolgozott egy kanadai rádiónál.
Azért lépett le otthonról 17 évesen, mert a kanadai rendvédelmi erőknél dolgozó apja rendszeresen verte őt és a többi családtagját is. Saját elmondása szerint a színészi karrierje otthon indult, amikor az apjának meggyőzően kellett hazudnia, hogy elkerülje a büntetéseket
A színészi pályája első felében egyáltalán nem vígjátékokban szerepelt, sőt sokszor a rosszfiúk szerepét osztották a markáns arcú, termetes színészre. A Tiltott bolygó című sci-fije a maga műfajában meghatározó alkotás lett, és a Star Trek-univerzum fő ihletőjeként szokás hivatkozni rá – melynek Leslie Nielsen is nagy rajongója volt.
A nagy karrierváltása már 50 éves kora felett, ősz hajjal következett be: az addig csak magának bevallott, félénken táplálgatott komikus ambícióit az Airplane! révén élte ki igazán először. A film óriási siker lett, Leslie Nielsen pedig ettől kezdve maradt a faarccal előadott poénok mellett.
A leghíresebb szerepét Frank Drebin nyomozó karaktere jelentette, aki az őt körülvevő debil rendőrcsapattal először a Nagyon különleges ügyosztály című tévésorozatban akciózott 1982-ben. A sorozat alapján született meg a Csupasz pisztoly mozifilm 1988-ban, majd a két folytatása 1991-ben (Csupasz pisztoly 2 és ½) és 1994-ben (Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az utolsó merénylet). A tavalyi évben mozikba kerülő új Csupasz pisztoly-film főhőse értelemszerűen már nem Frank Drebin lett, hanem a fia, Frank Drebin Jr. Őt az a Liam Neeson alakította, akinek nem csak a monogramja ugyanaz, mint a nagy előd Leslie Nielsennek, de még a nevük hangzása is hasonló, és többször előfordult már vele, hogy megzavarodott rajongók vagy rosszabb esetben újságírók is Leslie Nielsennek titulálták.
Legalábbis ezt szokták mondani azokra, akik négyszer is belevágnak egy újabb házasságba. Leslie Nielsen a négy felesége közül Alisande Ullmannal élt együtt legtovább 1958 és 1974 között, tőle született a két gyereke is. Élete végén Barbaree Earl Nielsen volt a párja az utolsó 10 évben.
A színészi pályája 60 éven át tartott, eközben több mint 100 mozifilmben és 150 tévés produkcióban játszott, 220-nál is több karaktert megformálva. Leslie Nielsen 2010. novemberében hunyt el tüdőgyulladás szövődményei miatt. A nagy nevettető 84 éves volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.