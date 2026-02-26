Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Bántalmazó apa miatt lett komikus: meglepő titkai derültek ki a Csupasz pisztoly sztárjának

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 15:25
Dán ősöktől kapta a nevét, csak öregkorára lett belőle komikus, hallókészülékkel élte le az életét és nagyon sokszor nősült. Leslie Nielsen drámai gyerekkorának köszönhetően lett sztár.
Sosem hallott titkok derültek ki a világ leghíresebb komikusáról. Leslie Nielsen a Csupasz pisztoly-filmek sztárjaként futtott be, de sokan nem tudták, hogy a bohócszerepek mögött szörnyű, gyerekkori traumák kísértették az egykori sztárt. 

Leslie Nielsen
 Leslie Nielsen szomorú bohóc volt a szíve mélyén  Fotó: Zuma/ Northfoto

Leslie Nielsen filmes karrierje erőszakos apjának "köszönhető"

Walesi, dán, kanadai és amerikai volt egyszerre

A Nielsen vezetéknevet a dán apai ősöktől örökölte, míg anyai oldalon Walesből vándoroltak ki a felmenői. Méghozzá Kanadába, hiszen itt született Leslie Nielsen 1926. február 11-én. A karrierje miatt költözött át később az Egyesült Államokba, melynek aztán az állampolgárságát is megkapta.

Nagyon jóban volt kanadai politikusokkal

Ez pedig nem csak azért fordulhatott elő, mert a színészi életműve miatt mindenféle magas állami kitüntetésben részesítették. Hanem mert egyenesen rokoni kapcsolatai vezettek a legmagasabb szintre: az egyik testvére évtizedeken át volt a kanadai parlament prominens képviselője, sőt egy időben az ország miniszterelnök-helyettese is.

Leslie Nielsen katonaként szolgált a második világháború alatt

Mindössze 17 évesen jelentkezett a kanadai hadseregbe, ráadásul ezt akkor tette, amikor épp zajlott a második világháború. Kiképzést kapott repülőgépen szolgáló fedélzeti lövészként, de a bevetésére már nem került sor.

The Naked Gun: From The Files Of Police Squad Moviestills
A Csupasz pisztoly-filmek tették híressé Fotó: PARAMOUNT PICTURES

Hallókészülékkel élte le az életét

Olyan súlyos halláskárosultsággal rendelkezett, ami jogilag már a siketek közé sorolta. Hallókészülékkel tudott funkcionálni a magánéletében és a forgatásokon is, sőt a színészi karrierje előtt egy darabig még dj-ként is dolgozott egy kanadai rádiónál.

Szomorú okból indult a színészi karrierje

Azért lépett le otthonról 17 évesen, mert a kanadai rendvédelmi erőknél dolgozó apja rendszeresen verte őt és a többi családtagját is. Saját elmondása szerint a színészi karrierje otthon indult, amikor az apjának meggyőzően kellett hazudnia, hogy elkerülje a büntetéseket

Nem komikusként kezdte

A színészi pályája első felében egyáltalán nem vígjátékokban szerepelt, sőt sokszor a rosszfiúk szerepét osztották a markáns arcú, termetes színészre. A Tiltott bolygó című sci-fije a maga műfajában meghatározó alkotás lett, és a Star Trek-univerzum fő ihletőjeként szokás hivatkozni rá – melynek Leslie Nielsen is nagy rajongója volt.

50 felett tudott váltani

A nagy karrierváltása már 50 éves kora felett, ősz hajjal következett be: az addig csak magának bevallott, félénken táplálgatott komikus ambícióit az Airplane! révén élte ki igazán először. A film óriási siker lett, Leslie Nielsen pedig ettől kezdve maradt a faarccal előadott poénok mellett.

Egy másik LN lépett az örökébe

A leghíresebb szerepét Frank Drebin nyomozó karaktere jelentette, aki az őt körülvevő debil rendőrcsapattal először a Nagyon különleges ügyosztály című tévésorozatban akciózott 1982-ben. A sorozat alapján született meg a Csupasz pisztoly mozifilm 1988-ban, majd a két folytatása 1991-ben (Csupasz pisztoly 2 és ½) és 1994-ben (Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az utolsó merénylet). A tavalyi évben mozikba kerülő új Csupasz pisztoly-film főhőse értelemszerűen már nem Frank Drebin lett, hanem a fia, Frank Drebin Jr. Őt az a Liam Neeson alakította, akinek nem csak a monogramja ugyanaz, mint a nagy előd Leslie Nielsennek, de még a nevük hangzása is hasonló, és többször előfordult már vele, hogy megzavarodott rajongók vagy rosszabb esetben újságírók is Leslie Nielsennek titulálták.

The Naked Gun: From The Files Of Police Squad Moviestills
220 filmben játszott a színész Fotó: ZUMA Press

Örök optimista volt

Legalábbis ezt szokták mondani azokra, akik négyszer is belevágnak egy újabb házasságba. Leslie Nielsen a négy felesége közül Alisande Ullmannal élt együtt legtovább 1958 és 1974 között, tőle született a két gyereke is. Élete végén Barbaree Earl Nielsen volt a párja az utolsó 10 évben.

220 karaktert játszott el

A színészi pályája 60 éven át tartott, eközben több mint 100 mozifilmben és 150 tévés produkcióban játszott, 220-nál is több karaktert megformálva. Leslie Nielsen 2010. novemberében hunyt el tüdőgyulladás szövődményei miatt. A nagy nevettető 84 éves volt.


 

 

