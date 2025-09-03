Bordatörés, vérző seb, agyrázkódás, 40 kilós fogyás: életveszélyes reality-k

A TV2-n évek óta nagy sikerrel megy az Ázsia Expressz: a reality gyönyörű helyeken játszódik, egzotikus helyszíneken teljesítik a feladatokat a versenyzők, mindez azonban nem veszélytelen. Pénzük nincs, stoppal kénytelenek eljutni az új helyszínekre, sokszor rozoga teherautók, kamionok robognak el tőlük fél méterre. A műsorban kígyókkal, különféle rovarokkal is rendszeresen találkoznak a versenyzők, a spontán szállások higiéniája pedig gyakran kifogásolható.

Veszélyes reality: jelenet a Csupasz túlélőkből

Fotó: IMDb

Melyik a legveszélyesebb reality?

A Csupasz túlélők című műsorban, amelyben szereplők meztelenül, minimális mennyiségű túlélési eszközzel próbálnak túlélni, többször alakult ki veszélyes helyzet. A hetedik évadban, amely hosszabb is volt, mint a korábbiak, Discovery Channel műsorának egyik legsúlyosabb sérülése történt, ekkor egy versenyző egy faágáról egy mocsárba esett, és súlyosan megsérült a herezacskóján.

A műsor orvosi stábja figyelmeztette, hogy ha továbbra is részt vesz a játékban, akkor életveszélyes fertőzése lehet és a nemi szervének elvesztése kockázatának teszi ki magát. A figyelmeztetés ellenére a játékos - nyolc öltés után - továbbra is versenyben maradt. Ebben a műsorban többen lettek rosszul a nélkülözés, éhezés miatt, de olyan is előfordult, 2017-ben, hogy egy szereplő olyan fertőzést kapott, hogy a stáb azonnal kórházba vitette: húsfaló baktérium támadta meg a szervezetét.

Éhhalál nem volt, de drámai fogyás igen

Az Alone egy amerikai túlélős reality, a History csatornán megy, korábban a History Channel-en futott, 12 évad, 133 epizód készült. A műsorban a jelentkezők napi küzdelmeit követi nyomon a tévéző, a szereplők korlátozott mennyiségű túlélési felszereléssel a lehető leghosszabb ideig próbálnak egyedül túlélni a vadonban.

Ebben a műsorban az orvosi ellenőrzések kivételével a résztvevők el vannak szigetelve egymástól és minden más embertől, miközben kanadai erdőségekben vagy Patagóniában igyekeznek túlélni. A 8. évad egyik versenyzője, Colter Barnes – orvosi javaslatra – abbahagyta a forgatást, ő másfél hónap alatt negyven kilót fogyott. Az élelmiszerhiány azonban csak egy probléma volt a sokból: a 7. évadban Callie Russell fagyott lábujjai miatt kiesett, a 2. évadban pedig Kate Greennek fel kellett adnia, miután fát vágva baltával csúnyán megvágta a karját.