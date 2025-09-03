Bordatörés, vérző seb, agyrázkódás, 40 kilós fogyás: életveszélyes reality-k

A TV2-n évek óta nagy sikerrel megy az Ázsia Expressz: a reality gyönyörű helyeken játszódik, egzotikus helyszíneken teljesítik a feladatokat a versenyzők, mindez azonban nem veszélytelen. Pénzük nincs, stoppal kénytelenek eljutni az új helyszínekre, sokszor rozoga teherautók, kamionok robognak el tőlük fél méterre. A műsorban kígyókkal, különféle rovarokkal is rendszeresen találkoznak a versenyzők, a spontán szállások higiéniája pedig gyakran kifogásolható.
A Csupasz túlélők című műsorban, amelyben szereplők meztelenül, minimális mennyiségű túlélési eszközzel próbálnak túlélni, többször alakult ki veszélyes helyzet. A hetedik évadban, amely hosszabb is volt, mint a korábbiak, Discovery Channel műsorának egyik legsúlyosabb sérülése történt, ekkor egy versenyző egy faágáról egy mocsárba esett, és súlyosan megsérült a herezacskóján.
A műsor orvosi stábja figyelmeztette, hogy ha továbbra is részt vesz a játékban, akkor életveszélyes fertőzése lehet és a nemi szervének elvesztése kockázatának teszi ki magát. A figyelmeztetés ellenére a játékos - nyolc öltés után - továbbra is versenyben maradt. Ebben a műsorban többen lettek rosszul a nélkülözés, éhezés miatt, de olyan is előfordult, 2017-ben, hogy egy szereplő olyan fertőzést kapott, hogy a stáb azonnal kórházba vitette: húsfaló baktérium támadta meg a szervezetét.
Az Alone egy amerikai túlélős reality, a History csatornán megy, korábban a History Channel-en futott, 12 évad, 133 epizód készült. A műsorban a jelentkezők napi küzdelmeit követi nyomon a tévéző, a szereplők korlátozott mennyiségű túlélési felszereléssel a lehető leghosszabb ideig próbálnak egyedül túlélni a vadonban.
Ebben a műsorban az orvosi ellenőrzések kivételével a résztvevők el vannak szigetelve egymástól és minden más embertől, miközben kanadai erdőségekben vagy Patagóniában igyekeznek túlélni. A 8. évad egyik versenyzője, Colter Barnes – orvosi javaslatra – abbahagyta a forgatást, ő másfél hónap alatt negyven kilót fogyott. Az élelmiszerhiány azonban csak egy probléma volt a sokból: a 7. évadban Callie Russell fagyott lábujjai miatt kiesett, a 2. évadban pedig Kate Greennek fel kellett adnia, miután fát vágva baltával csúnyán megvágta a karját.
A Collider is összegyűjtött veszélyes realityműsorokat, náluk a Splash! a harmadik, ebben teljesen tapasztalatlan celebek, sztárok a műugrással próbálkoztak. Nem volt a legjobb ötlet magas ugródeszkára állítani őket, a veszélyes műsor csak egy évadot élt meg. A Splash!-re kicsit hasonló reality lett náluk a második, de a The Jump négy évadot élt meg. Ez is hihetetlenül veszélyes volt, ebben a kiválasztott hírességek téli sportokkal próbálkoztak, váltakozó sikerrel.
A lapnál az itthon is látott, egészen agyament feladatokat bemutató, őrült reality, a Jackass nyert. Az amerikai MTV nézői néha egyszerűen nem hitték a szemüknek, olyan veszélyes marhaságokat vállaltak a szereplők, akik néha áramütést szenvedtek, vadállatokkal forgattak, de még fel is gyújtották magukat. A bordatörés, vérző seb, agyrázkódás jóformán mindennapos volt ebben a műsorban, az egyik főszereplő, Johnny Knoxville pedig a Jackass Forever forgatása közben olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy kénytelen volt felhagyni a kaszkadőrmunkával.
