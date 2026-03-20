"Nincsenek szavak... Örökké szeretünk" – A tragédia előtt újra egymásra talált Eric Dane és felesége

Szívszaggató! Rebecca Gayheart megható videóval emlékezett néhai férjére, Eric Dane-re. A színésznő rengeteg fotót osztott meg az összevágott videóban, telis tele régi emlékkel, amiken a Grace klinika sztárja családjával, leginkább két lányával látható. Egy hónap telt el a színész halála óta...

Eric Dane özvegye mindig kitartott a színész mellett

Eric Dane özvegye szívszaggató videót közölt

Nincsenek szavak. Örökké szeretünk – a lányaid

– írta Rebecca az Instagram-bejegyzéshez.

A pár még 2004-ben házasodott össze és két lányuk született, Billie és Georgia. Bár 2017–ben felröppent a hír, hogy különválnak, Rebecca 2025-ben visszavonta a válókeresetet Eric diagnózisa után.

Eric Dane gyászhíre sokkolta a világot. A közleményben leírták, hogy a népszerű színész utolsó napjait családja és barátai körében töltötte. Vele voltak imádott lányai is, akik mindennél többet jelentettek számára. A People által megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint halálát ALS okozta légzési elégtelenség idézte elő.

A betegség és az együtt töltött idő nagy hatással volt a párra, akik egykor úgy döntöttek, külön folytatják. Annak ellenére, hogy Eric Dane halálakor kapcsolatban volt Janell Shirtcliffel, a később megjelent végső interjúban arról beszélt, hogy még mindig mély érzelmeket táplál Rebecca iránt.

Soha nem fogok úgy beleszeretni egy nőbe, mint ahogy Rebeccába beleszerettem

– mondta.

Rebecca nemrég megosztott szívszaggató videójában pontosan látni azt, a család mennyire boldog volt, és a nehézségek ellenére mindig visszatalált egymáshoz. Az édesanyának rendkívül fontos volt, hogy Eric mellett álljon betegségében, és lányait is arra tanítsa, hogy soha ne fordítsanak hátat. Lehetséges, hogy a tragikus körülmények járultak hozzá ahhoz, hogy a pár ebben a rendkívül fájdalmas időszakban újra egymásra találjon.