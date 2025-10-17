Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra rátalált a szerelem Eminemre - közös munkából szövődött a románc

Eminem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 20:20
rapperkapcsolat
Hosszú évek után úgy tűnik, hogy Eminem végre újra megnyitotta a szívét. A rapper, akit korábban bizalmi problémái tartottak távol a szerelemtől, most a stylistjában találta meg azt a nőt, aki előtt meg tud nyílni.

Az évek során Eminem szerelmi élete mindig is forró téma volt a rajongók és a sajtó körében. Most azonban úgy tűnik, hogy a 53 éves rapper újra rátalált a szerelemre, ugyanis a hírek szerint együtt van régi stylistjával, Katrina Malotával, miután a közös munkából románc szövődött.

Újra rátalált a szerelem Eminemre.
Újra rátalált a szerelem Eminemre. Fotó: AFP

Újra rátalált a szerelem Eminemre

Katrina évek óta a rapper belső köréhez tartozik, és beszámolók szerint mostanra elkezdtek kapcsolatba bonyolódni egymással. A források szerint a stylist évek óta dolgozik Eminemmel, és ő felel a hajáért és sminkjéért a különböző videoklipekben és fotózásokon.

Eminem szerelmi élete az évek során széles körben dokumentált volt. A rapper gyermekkori szerelmét, Kim Matherst vette feleségül a 90-es évek végén, de a kapcsolatuk viharos volt, és végül elváltak. Korábban több híres nővel is kapcsolatban volt, köztük a Pussycat Dolls egykori tagjával, Kaya Jonesszal, a néhai Brittany Murphyvel, sőt Mariah Careyvel is.

Eleinte félt a randizástól a rapper

A rajongók igazán örülhetnek a hírnek, hogy Eminem újra randizik, miután korábban arról szóltak a hírek, hogy túl paranoiás ahhoz, hogy bármelyik nőnek esélyt adjon. Egy bennfentes tavaly elárulta, hogy a rapper egy életre megsebesült korábbi zűrös kapcsolataitól.

Egyszerűen nem tud eléggé megbízni senkiben ahhoz, hogy megnyíljon előttük. Viszont a barátai tudják, hogy legbelül nagyon szeretne újra kapcsolatban lenni. Szomorú látni, mennyire magányos, bárcsak le tudná engedni a falait, és újra megnyílna a szerelem előtt.

- tette hozzá a forrás.

Ezek a bizalmi problémák már több mint egy évtizede gyötrik Eminemet, erről maga is beszélt egy 2011-es Rolling Stone interjúban.

Szeretnék újra kapcsolatban lenni valamikor. Ki nem szeretne? Csak nehéz új embereket megismerni az én helyzetemben. Bizalmi problémáim vannak. Nőkkel, barátokkal, mindenkivel.

- mondta a rapper.

Hozzátette, hogy mindig a fejében motoszkál a gondolat, hogy mik a valódi szándékaik a körülötte lévő embereknek. Éppen ezért baráti köre rendkívül kicsi, és többnyire ugyanazok az emberek, akiket már régóta ismer - írta a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu