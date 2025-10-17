Újra rátalált a szerelem Eminemre - közös munkából szövődött a románc

Az évek során Eminem szerelmi élete mindig is forró téma volt a rajongók és a sajtó körében. Most azonban úgy tűnik, hogy a 53 éves rapper újra rátalált a szerelemre, ugyanis a hírek szerint együtt van régi stylistjával, Katrina Malotával, miután a közös munkából románc szövődött.

Újra rátalált a szerelem Eminemre. Fotó: AFP

Újra rátalált a szerelem Eminemre

Katrina évek óta a rapper belső köréhez tartozik, és beszámolók szerint mostanra elkezdtek kapcsolatba bonyolódni egymással. A források szerint a stylist évek óta dolgozik Eminemmel, és ő felel a hajáért és sminkjéért a különböző videoklipekben és fotózásokon.

Eminem szerelmi élete az évek során széles körben dokumentált volt. A rapper gyermekkori szerelmét, Kim Matherst vette feleségül a 90-es évek végén, de a kapcsolatuk viharos volt, és végül elváltak. Korábban több híres nővel is kapcsolatban volt, köztük a Pussycat Dolls egykori tagjával, Kaya Jonesszal, a néhai Brittany Murphyvel, sőt Mariah Careyvel is.

Eleinte félt a randizástól a rapper

A rajongók igazán örülhetnek a hírnek, hogy Eminem újra randizik, miután korábban arról szóltak a hírek, hogy túl paranoiás ahhoz, hogy bármelyik nőnek esélyt adjon. Egy bennfentes tavaly elárulta, hogy a rapper egy életre megsebesült korábbi zűrös kapcsolataitól.

Egyszerűen nem tud eléggé megbízni senkiben ahhoz, hogy megnyíljon előttük. Viszont a barátai tudják, hogy legbelül nagyon szeretne újra kapcsolatban lenni. Szomorú látni, mennyire magányos, bárcsak le tudná engedni a falait, és újra megnyílna a szerelem előtt.

- tette hozzá a forrás.

Ezek a bizalmi problémák már több mint egy évtizede gyötrik Eminemet, erről maga is beszélt egy 2011-es Rolling Stone interjúban.

Szeretnék újra kapcsolatban lenni valamikor. Ki nem szeretne? Csak nehéz új embereket megismerni az én helyzetemben. Bizalmi problémáim vannak. Nőkkel, barátokkal, mindenkivel.

- mondta a rapper.

Hozzátette, hogy mindig a fejében motoszkál a gondolat, hogy mik a valódi szándékaik a körülötte lévő embereknek. Éppen ezért baráti köre rendkívül kicsi, és többnyire ugyanazok az emberek, akiket már régóta ismer - írta a The Sun.