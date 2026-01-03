Elizabeth Hurley szinte meztelenül köszöntötte az újévet

Elizabeth Hurley rendhagyó módon köszöntötte az új évet. A Bájkeverő 60 éves sztárjának teste több mint tökéletes, amit büszkén mutatott meg szilveszterkor. Vagy csak nem volt kedve felöltözni.

Elizabeth Hurley testét nem takarta más, mint egy apró bikini a szilveszteri bulin

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A 60 éves színésznő fehér bikiniben nyűgözte le a James Bond bulin jelen lévőket. A ünnepléshez pedig csatlakozott párja, Billy Ray Cyrus és fia, Damian is.

Elizabeth Hurley nem szégyellősködött: aprócska bikini volt a szilveszteri jelmeze

A 2026-os év köszöntéséről a brit szépség az Instagramon osztott meg fotókat: a fehér bikini alsó részén egy műfegyvert hordott, felül pedig egy hozzá illő szőrmekabátot.

A lassan nagymamakorba lépő színésznő a bulin rengeteg emberrel pózolt, valamint egy pajkos, Daniel Craiget "James Bondként" ábrázoló kartonfigurával is.

A rajongók odáig voltak Elizabeth Hurley-ért.

Bond-lánynak kellett volna lenned, elképesztően nézel ki!

– írta egy kommentelő, utalva a Bond-filmek ikonikus női szerepeire.

Elképesztő! Áruld el a titkodat

– követelte egy másik, a sztár időtlen szépségét látva.