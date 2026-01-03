Elizabeth Hurley szinte meztelenül köszöntötte az újévet

Elizabeth Hurley rendhagyó módon köszöntötte az új évet. A Bájkeverő 60 éves sztárjának teste több mint tökéletes, amit büszkén mutatott meg szilveszterkor. Vagy csak nem volt kedve felöltözni.
A 60 éves színésznő fehér bikiniben nyűgözte le a James Bond bulin jelen lévőket. A ünnepléshez pedig csatlakozott párja, Billy Ray Cyrus és fia, Damian is.
A 2026-os év köszöntéséről a brit szépség az Instagramon osztott meg fotókat: a fehér bikini alsó részén egy műfegyvert hordott, felül pedig egy hozzá illő szőrmekabátot.
A lassan nagymamakorba lépő színésznő a bulin rengeteg emberrel pózolt, valamint egy pajkos, Daniel Craiget "James Bondként" ábrázoló kartonfigurával is.
A rajongók odáig voltak Elizabeth Hurley-ért.
Bond-lánynak kellett volna lenned, elképesztően nézel ki!
– írta egy kommentelő, utalva a Bond-filmek ikonikus női szerepeire.
Elképesztő! Áruld el a titkodat
– követelte egy másik, a sztár időtlen szépségét látva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.